 

Кроссовер Alfa Romeo Tonale заметили в Италии ко Дню святого Валентина

16.02.2022, 18:24, Новости дня
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Кроссовер Alfa Romeo Tonale официально представили на прошлой неделе, однако модель уже обнаружили на дорогах страны.

Пока речь идет о предсерийном прототипе, который запарковали на одной из итальянских парковок. Кроссовер сохранил плотный защитный камуфляж. Вместе с тем Alfa Romeo Tonale имеет более компактный кузов, однако интерес к нему проявляется в том, что здесь задействовали более агрессивные формы и детали.

Кроме того, новая модель имеет затемненную решетку радиатора, увеличенные воздухозаборники и модернизированные крылья. Под капотом установлена гибридная силовая система с 2-литровым мотором на 272 л.с. мощности. Выход в продажу на территории Европы состоится к лету текущего года.



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