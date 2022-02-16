 

Эксперты сомневаются в успешном проведении капремонта здания по Рижскому проспекту

16.02.2022, 18:24, Новости дня
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий оценил качество капитального ремонта в доме 23 по Рижскому проспекту. После завершения работ 180 квартир получат жители Северной столицы в рамках программы «Молодежи-«доступное жилье».

В ходе проверки Повелий обратил внимание на ремонт крыши, теплоизоляцию и состояние фундамента. В целом вице-губернатору понравилось качество ремонтных работ.

Ответственным за проведением работ обычно выступает Фонд капитального ремонта (ФКР). Однако зачастую к ведомству возникает множество претензий. Так, петербургские СМИ обратили внимание на подготовку к нынешней зиме. По вине ФКР во множестве зданий Петербурга не успели отремонтировать крыши к наступлению холодов. От осадков дома защищали временные укрытия, часто давая протечку. Помимо этого, фонд систематически не справлялся с ремонтом лифтов, инженерных сетей и фасадов. Вероятно, проблема связана с тем, что подрядчиков ФКР выбирал по весьма странному принципу.

Контрольно-счетная палата выяснила, что в 2018-2022 годах Фонд заключал с подрядчиками без какой-либо конкуренции на торгах. При этом многие из них оказывались в поле зрения прокуратуры по делам о хищении средств. Специалисты пытались обратить на это внимание губернатора Александра Беглова, но безуспешно. Между тем, подобные проблемы свидетельствуют о системном кризисе в сфере ЖКХ, на которые закрывают глаза чиновники Смольного. Остается только надеяться, что дом на Рижском проспекте отремонтируют не как обычно, а как положено.

Ранее СМИ сообщили о многочисленных проблемах в ЖК «Северная долина», предназначенном для сирот. Губернатор Александр Беглов проверил комплекс, оценив качество работ застройщика, как удовлетворительное, однако позднее прокуратура признала квартиры непригодными для жилья.



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