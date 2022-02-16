Лавров: Запад выдал инициативы России по безопасности за свои

Запад стал выдавать предложения Москвы по безопасности, которые были выдвинуты ранее, за собственные инициативы. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, это связано с обострением обстановки в Европе.

Лавров также рассказал, что после того, как Америка отказалась от договора о ликвидации ракет небольшой и средней дальности, глава РФ обсуждал с главами нескольких государств двусторонний мораторий. Так, конструирование и размещение подобного рода оружия было бы приостановлено, но данная идея осталась отвергнутой. Несколько иных инициатив выдвигали и представители воздушных сил РФ.

Сейчас же, в представленных ответах, касающихся безопасности Европа выдвинула практически идентичные решения. Лавров отметил, что это больше идеи России, которые Запад на протяжении несколько лет отвергал сразу же после получения. На данный момент Путин готов провести серьезную беседу по данному вопросу, передает “Политэксперт”.