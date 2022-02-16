 

Лавров: Запад выдал инициативы России по безопасности за свои

16.02.2022, 18:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запад стал выдавать предложения Москвы по безопасности, которые были выдвинуты ранее, за собственные инициативы. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, это связано с обострением обстановки в Европе.
Лавров также рассказал, что после того, как Америка отказалась от договора о ликвидации ракет небольшой и средней дальности, глава РФ обсуждал с главами нескольких государств двусторонний мораторий. Так, конструирование и размещение подобного рода оружия было бы приостановлено, но данная идея осталась отвергнутой. Несколько иных инициатив выдвигали и представители воздушных сил РФ.

Сейчас же, в представленных ответах, касающихся безопасности Европа выдвинула практически идентичные решения. Лавров отметил, что это больше идеи России, которые Запад на протяжении несколько лет отвергал сразу же после получения. На данный момент Путин готов провести серьезную беседу по данному вопросу, передает “Политэксперт”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Утекай

02.02 / Крионы и плазмоиды – кто охраняет Антарктиду?

23.09 / Ольга Бузова рассказала о травмах на шоу «Ледниковый период»

10.04 / Мнение: Вот это поработали!

12.01 / Автоэксперт Павел Сидоров объяснил, как правильно очистить машину от снега и льда

07.03 / Мнение: Коротко по Донбассу. 06.03.2021

14.02 / Мнение: 45 минут до атаки

12.08 / Жизнь в страхе – страшная жизнь

10.05 / Мнение: Эммануэль Рахмон

07.09 / Дыры в Земле: загадочное явление

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика