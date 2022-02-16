Гример Заворотнюк сравнила ее внешний вид с Жанной Фриске

Гример Анастасии Заворотнюк, которая работала с ней во время съемок сериала «Моя прекрасная няня», сравнила внешний вид актрисы с Жанной Фриске. По ее словам, у обеих знаменитостей были похожи шеи.

Анастасия Заворотнюк всегда с головой окуналась в работу, а после рождения дочери от Петра Чернышева коллеги заметили, что ее состояние здоровья ухудшилось. Актриса часто жаловалась на головные боли, головокружения, по некоторым данным, она даже теряла сознание.

Окружающие все списывали на тяжелую работу, занятость и воспитание маленького ребенка, однако сейчас можно предположить, что это были первые признаки рака головного мозга. Гример актрисы вспоминает, что ее шея выглядела, как запеченное яблоко, при этом лицо было гладким и подтянутым, что сразу бросалось в глаза. Специалист по макияжу отметила, что такая же ситуация с шеей наблюдалась и у Жанны Фриске. Многие беспокоились по этому поводу, но никто не предполагал, что заболевание резко обострится, а сама звезда пропадет из поля зрения фанатов, коллег и друзей. Три года актриса не появляется на публике, не публикует постов в социальных сетях, а ее родные хранят молчание.

Многие издания изучают интервью Заворотнюк, которые она давала в прошлом. В одном из них актриса вспомнила, что не раз находилась на волосок от смерти. Однажды она чудом избежала автомобильной аварии, находясь за рулем. Тогда ее супруг Дмитрий Стрюкова пригрозил ей по телефону, что она больше не увидит своих детей. Актриса потеряла способность мыслить и допустила выезд на встречную полосу, однако трагедии удалось избежать. После этого инцидента Заворотнюк наняла водителя.

Во время второй беременности за здоровье актрисы волновались врачи, так как у нее узкий таз, поэтому не советовали ей рожать. Заворотнюк не послушала их, а во время родов, по словам ее супруга, она чуть не умерла, но медикам удалось ее спасти.

Три года назад у актрисы диагностировали рак головного мозга. Заворотнюк пережила несколько операций, надеясь побороть смертельное заболевание. Многие фанаты и коллеги верят, что и на этот раз актриса добьется желаемого и сможет вновь радовать их своими новыми ролями и участием в телепроектах.

Источник: www.woman.ru