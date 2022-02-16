 

Москвичи назвали приемлемой пенсию почти в 84 тыс. рублей

16.02.2022, 17:56, Новости дня
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Для достойной жизни на пенсии нужно иметь доход в 83,9 тыс. рублей в месяц – во столько москвичи в среднем оценивают стоимость необходимых благ для пожилых граждан, следует из данных исследования СберНПФ.

Так, 90% участников исследования заявили, что жители столицы должны иметь свое жилье, доступ к качественной медицине, культурным ценностям, нормально питаться и владеть современной бытовой техникой. При этом по данным Минтруда, средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров сейчас составляет почти 19 тыс. рублей, а работающих – 14 тыс., передают «Известия».

Отмечается, что существенные различия наблюдаются у опрошенных в зависимости от пола и возраста. Мужчинам в среднем необходимо 60 тыс. рублей в месяц, а женщинам – 51 тыс. Молодежь до 30 лет также хочет иметь на пенсии доход в 60 тыс., а те, кто уже вышел на заслуженный отдых (60+ лет), считают достаточной ежемесячную сумму в 33 тыс. рублей.

При этом наибольший доход на пенсии хотели бы иметь москвичи (83,9 тыс. рублей), петербуржцы (77,4 тыс.), жители Хабаровска (74,6 тыс.), Владивостока (73,8 тыс.) и Тюмени (68,8 тыс. рублей). Дешевле всего набор необходимых благ оценивают жители Астрахани (42,1 тыс.), Пензы (42,9 тыс.), Саратова (43,3 тыс.), Набережных Челнов (45,3 тыс.) и Оренбурга (47 тыс.).

Ранее стало известно о новых льготах для пенсионеров в 2022 году. Для граждан, которые уже получают пенсию, предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей.

Кроме того, президент Владимир Путин подписал закон об индексации в 2022 году пенсий на 8,6%. Это повышение прошло по отношению к декабрьскому размеру пенсий, так как в январе пенсии уже были повышены на 5,9%. 



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