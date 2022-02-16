 

Эксперт: В хоккей на Олимпиаде надо обыгрывать даже инопланетян

16.02.2022, 17:56, Новости дня
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«Конечно, мы очень на наших надеемся, но теоретически кто угодно может победить», – сказал газете ВЗГЛЯД советский и российский хоккейный судья, эксперт Леонид Вайсфельд, предполагая, кто из вышедших в полуфинал по хоккею на Олимпиаде-2022 является сильнейшим.

Российская сборная по хоккею в Пекине обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира со счетом 3:1. Полуфинальный матч с участием РФ пройдет 18 февраля. В этот день россияне сыграют с победителем встречи между сборными Канады и Швеции. Также в полуфинал уже вышли сборные Словакии (которая обыграла США со счетом 3:2) и Финляндии.

«Мне кажется, у всех сейчас примерно одинаковый уровень. Конечно, мы очень на наших надеемся, но теоретически кто угодно может победить. Я вот, например, сегодня был уверен, что американцы выиграют, но они проиграли. Поэтому может быть все что угодно», – говорит Вайсфельд.

Более того, он обращает внимание на то, что одинаково сильны и сборные Швеции, и Канады. Потому для РФ нет абсолютно никакой разницы, с кем из них играть в полуфинале. «А в финале, если мы до него дойдем, то вообще нет разницы, с кем играть. Если на кону золото, то хоть кого, даже инопланетян нужно обыгрывать», – заключил собеседник.

После победы над датчанами нападающий российской команды Арсений Грицюк поделился, что в третьем периоде сборная Дании начала так активно играть, что россияне «словили даже небольшую панику», однако это не помешало им победить.



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