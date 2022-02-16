Мнение: О том, как подставили Камилу Валиеву



Фото © Getty Images

Ну, да, «подстава» чистой воды.

И ведь как всё просто, но вместе с тем элегантно всё было сделано в допинг-скандале с Камилой Валиевой! Методика незатейливая, но в случае с Россией и россиянами — очень действенная, как показывает практика. Многолетняя между прочим. Но «прокатывает» раз за разом.

А в основе её — полное информационное преимущество Запада. Ну и особые качества «русской души» здесь очень хорошо помогают.

Фактически #Россия сама себя закапывает, как уже бывало не раз. Надо только слегка подтолкнуть в нужном направлении, а затем — просто не мешать.

Схема, повторюсь, очень проста. Негативная для России информация выдаётся строго дозировано, строго поэтапно, зато на каждом этапе — массировано и очень громко. Остальное россияне сделают сами.

По этим лекалам, например, была раскручена полузабытая ныне история с «отравлением» в английском Солсбери бывшего российского разведчика и разоблачённого британского шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью. Сначала англичане сообщили просто о токсическом отравлении, возможно, связанным с передозировкой опиоидов или антидепрессантов (но зато подробно рассказали, что необычный пациент окружного госпиталя «насолил лично Путину»). И на российской стороне нашлись официальные идиоты лица из числа депутатов, которые сходу стали комментировать, мол, «предатель» пребывал в депрессии, а потому мог и сам себя отравить, приняв наркотик. Затем британская пресса поведала, что симптомы указывают на отравление фосфорорганикой, которая встречается, например, в бытовых инсектицидах. И снова с российской сторон прозвучали комментарии — дескать, находясь в подавленном состоянии, Сергей Скрипаль мог и «позабыть» о правилах безопасности при обращении с каким-нибудь местным «Дихлофосом» (средства такого рода, надо заметить, в Англии не применяются в быту уже лет 30 или больше). Наконец, на следующем этапе вышла новость, что анализы обнаружили применение секретного советского ОВ «Новичок», и что похожим токсином, уже в России 1990-х, был отравлен предприниматель Иван Кивелиди. Тут российские комментаторы снова не смогли промолчать и заговорили про контакты Сергея Скрипаля с «испанской мафией», которая могла и яд набодяжить, и своего человека попытаться по каким-то неведомым причинам устранить.

Понятно, что когда британцы обнародовали полную версию — Сергей Скрипаль вместе с дочерью были отравлены боевым ОВ, формула которого была модифицирована относительно советского «исходника», а высочайшая степень чистоты указывает на производство в государственной лаборатории — все перечисленные слова россиян стали выглядеть не просто глупостью, а враньём в попытке скрыть правду и запутать следствие. Особенно если не указывать при этом, что комментаторы на момент своих высказываний обладали неполной, а то и неверной информацией об инциденте.

И вот в скандале с Камилой Валиевой видна та же схема. Сначала ведь западные СМИ ни имени её не называли, ни о характере найденного в анализах препарата не сообщали. Но российская сторона уже начала дёргаться, а диапазон комментариев варьировался от «давайте дождёмся официальных заявлений» до поиска потенциальных виноватых (называли, в частности, члена сборной по фигурному катанию Марка Кондратюка). Затем, как только всплыла фамилия Валиевой, российские комментаторы её тут же подтвердили, более того, первыми сообщили, что речь идёт о допинг-пробе, взятой в декабре, что запрещённый препарат был найден «в микродозе», и что обнаруженный медикамент — это именно триметазидин. Кстати, изначально в россСМИ — вероятно, из-за корявого перевода слова «drug» на русский — пошли сообщения о найденном наркотике, что, возможно, и побудило отечественных спортивных функционеров поспешно оправдываться.

Какие выводы из этого сделает далёкий от спорта обыватель, особенно западный? Во-первых, русские сами не верят в «чистоту» своих спортсменов и как минимум допускают, что те сидят на допинге. А ведь дыма без огня не бывает. Ну и во-вторых, русские точно знают о данном происшествии больше, чем известно на сегодня, но всего не говорят. Следовательно, им есть, что скрывать. То есть, #история — мутная, и дело нечисто…

Но это ещё полбеды. Дальше — больше. Несколько дней СМИ только и твердят про триметазидин и про необходимость назначения кардиологического препарата 15-летней спортсменке. Российская сторона выдвигает предположение, что лекарство могло попасть в организм олимпийской чемпионки «случайно». В рамках этой версии Камила Валиева на выездной панели CAS рассказывает трогательную историю о больном дедушке-сердечнике и единственном стакане в семье. Всё! Ловушка захлопнулась…

Во-первых, в России триметазидин выпускается и продаётся в форме таблеток, покрытых плёночной оболочкой розового цвета, которые принимаются внутрь во время еды. Мог ли он при таких вводных попасть в организм спортсменки через общий стакан? Хм… Кажется, более вероятной выглядит байка о том, как одна девушка забеременела из-за того, что её бисексуальная партнёрша сначала занялась незащищённым сексом со своим бойфрендом, а потом уже подружки «немного потёрлись кисками»…

Ну а во-вторых, — вот она, сила дозированной выдачи информации! — уже после протоколирования показаний Камилы Валиевой глава Антидопингового агентства #США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что в допинг-пробе российской фигуристки было обнаружено сразу три препарата, и их комбинация направлена именно на «повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода». Явно не «сердечникам» назначается подобная тройная комбинация. И понятно, что по её поводу будет считать общественное мнение, уже и так подогретое…

Но то была, выражаясь в терминах, понятных определённой группе лиц, «разводка», а не «подстава». Последняя — в другом.

Помимо упомянутого триметазидина, в пробах Камилы Валиевой были найдены гипоксен и L-карнитин. Они не запрещены WADA. По сведениям NYT, оба препарата фигуристка внесла в форму допинг-контроля, которая была представлена ​​вместе с «провальным» тестом. Однако, некоторые врачи говорят, что как раз для спортсменов применение как минимум одного из них бессмысленно. «Гипоксен именно сейчас уже не применяется, это старый советский препарат… Если его назначили, то это явно назначил или давал какой-то не очень современный в научном плане специалист, этот препарат бесполезен», — подчёркивает, в частности, спортивный врач Валентин Беляевский. По его словам, лекарство это «вообще не работает, по препарату нет никаких клинических исследований, его можно пачками есть — это бесполезно».

И тут уже вопросы возникают к тренерскому штабу Этери Тутберидзе. Ведь то, что он сделал — это чистой воды «подстава» для юной спортсменки. Которую, как выясняется, всё же пичкали некоей «химией», а как только всплыли проблемы, даже не озаботились адекватной поддержкой, в том числе информационной. Возможно, и правда, что на этой «фабричке звёздочек» творится много мутного…

А вы верите, что запрещённый препарат Камила Валиева получила «случайно»?

View Poll: Трим

—