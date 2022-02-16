Блейк Лайвли – в зале, Ирина Шейк – на подиуме: как прошел показ Michael Kors в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в самом разгаре Неделя высокой моды, которая началась пару дней назад. В минувший вторник там состоялся показ осенне-зимней коллекции Michael Kors Collection. Представлять ее дизайнер Майкл Корс доверил лучшим из лучших на сегодняшнем звездном небосклоне мира моды: Ирине Шейк, Белле и Джиджи Хадид, Эмили Ратажковски, Наташе Поли, Изабели Фонтана, Адут Акеч и другим.

Майкл, что называется, выбрал “безопасную” и проторенную дорожку – классику. В новой коллекции он представил изящные вечерние платья с вырезами со всех возможных сторон, разного рода пальто и плащи – металлик, в клетку, с поясом, прямого кроя, а также шубы. Кутюрье добавил “каплю” звериной тематики в виде леопардового принта, но в черно-белом варианте. В отличие от гипертрофированного макияжа глаз Джулии Фокс было решено сделать моделям классические черные смоки-айз, а волосы убрать в гладкую прическу с ровным пробором.

Ирина Шейк Белла Хадид Джиджи Хадид Наташа Поли Джилл Кортлев Изабели Фонтана Адут Акеч Эмили Ратажковски Палома Эльсессер

Среди гостей показа было много друзей и коллег Майкла Корса. Так, пришли поддержать его актрисы Брук Щилдс, Блейк Лайвли с сестрой Робин, Анна Винтур, племянницы принцессы Дианы Элиза и Амелия Спенсер, Кьяра Ферраньи и многие другие.

Робин и Блейк Лайвли Брук Шилдс и Майкл Корс Блейк Лайвли Блейк Лайвли Анна Винтур Нина Гарсия Амелия и Элиза Спенсер Оливия Калпо и Кьяра Ферраньи Майкл Корс и Эддисон Рэй