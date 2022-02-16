 

Блейк Лайвли – в зале, Ирина Шейк – на подиуме: как прошел показ Michael Kors в Нью-Йорке

16.02.2022, 17:48, Разное
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В Нью-Йорке в самом разгаре Неделя высокой моды, которая началась пару дней назад. В минувший вторник там состоялся показ осенне-зимней коллекции Michael Kors Collection. Представлять ее дизайнер Майкл Корс доверил лучшим из лучших на сегодняшнем звездном небосклоне мира моды: Ирине Шейк, Белле и Джиджи Хадид, Эмили Ратажковски, Наташе Поли, Изабели Фонтана, Адут Акеч и другим.

Майкл, что называется, выбрал “безопасную” и проторенную дорожку – классику. В новой коллекции он представил изящные вечерние платья с вырезами со всех возможных сторон, разного рода пальто и плащи – металлик, в клетку, с поясом, прямого кроя, а также шубы. Кутюрье добавил “каплю” звериной тематики в виде леопардового принта, но в черно-белом варианте. В отличие от гипертрофированного макияжа глаз Джулии Фокс было решено сделать моделям классические черные смоки-айз, а волосы убрать в гладкую прическу с ровным пробором.

Ирина ШейкБелла ХадидДжиджи ХадидНаташа ПолиДжилл КортлевИзабели ФонтанаАдут АкечЭмили РатажковскиПалома Эльсессер

Среди гостей показа было много друзей и коллег Майкла Корса. Так, пришли поддержать его актрисы Брук Щилдс, Блейк Лайвли с сестрой Робин, Анна Винтур, племянницы принцессы Дианы Элиза и Амелия Спенсер, Кьяра Ферраньи и многие другие.

Робин и Блейк ЛайвлиБрук Шилдс и Майкл КорсБлейк ЛайвлиБлейк ЛайвлиАнна ВинтурНина ГарсияАмелия и Элиза СпенсерОливия Калпо и Кьяра ФерраньиМайкл Корс и Эддисон Рэй



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