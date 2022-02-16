 

“Везет флаг Украины через 12 областей”. Поезд единения отправился из Закарпатья на Донбасс

16.02.2022, 17:46, Новости дня
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“Поезд единения отправился с запада на восток. Он везет флаг Украины через 12 областей от Закарпатья до Донбасса. Для пассажиров поезда во время рейса будут звучать слова поддержки и единения от украинских деятелей культуры, образования и спорта”, – рассказали в пресс-службе.

Сотрудники “Укрзалізниці” призвали граждан страны приходить на вокзалы, через которые проезжает поезд, с национальной символикой.

Поезд единения преодолеет 1806 км, в семи областях Украины он делает остановку, уточнили в “Укрзалізниці”.

“Маршрут объединяет три западных региона: Закарпатье, Франковщину и Львовщину. На левобережной Украине соединяет Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области. При этом самый длинный маршрут обходит столицу, но соединяет два больших города на востоке и западе Украины – Львов и Днепр”, – сказано в релизе.

Железнодорожники отметили, что до конца февраля куплено более 80% билетов на рейс в обоих направлениях.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с вероятным вторжением российских войск. Он заявил, что с Украиной ведут войну на военном, дипломатическом, энергетическом и информационном фронтах, и подчеркнул, что Украинское государство сегодня “сильно как никогда” и готово ответить на все возможные агрессивные действия.

Президент назначил 16 февраля 2022 года Днем единения. “В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство”, – сказал Зеленский.

Эту дату ряд западных СМИ со ссылкой на информацию американской разведки называли днем потенциального вторжения России в Украину.

Контекст:

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Поезд № 5/6 “Мариуполь – Рахов” отправился в первый рейс 13 декабря 2021 года. В составе поезда 10 новых вагонов Крюковского вагоностроительного завода. В поезде есть плацкартные вагоны, купе и люкс.

Состав курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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