«Молодежка ОНФ» организовала акции в поддержку Валиевой и олимпийцев

В регионах РФ прошли флешмобы в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой и других олимпийцев. Организованы мероприятия по инициативе «Молодежки ОНФ» и Народного фронта.

Так на площади у Дома молодежи в Пензе более 60 участников выстроились в форме сердца и олимпийских колец.

«Во флешмобе приняли участие представители колледжей Пензенской области. Мы сняли акцию с квадрокоптера, чтобы разместить фото в соцсетях в поддержку Камилы Валиевой. Уверен, ей будет приятно», – рассказал участник команды «Молодежки ОНФ» в Пензенской области Никита Светкин.

На площади также поставили куб, на котором болельщики написали пожелания для Камилы, говорится в сообщении на сайте «Молодежки ОНФ».

С начала Олимпиады участники команды «Молодежки ОНФ» запустили акцию #ЗнайНаших. Она проходит как в онлайн, так в офлайн-формате. Добровольцы проводят спортивные и оздоровительные мероприятия в поддержку спортсменов из России. Также записывают видеообращения для сборной в тематических местах – на льду, на сноуборде, на горках и т. д. К записи видео присоединяются жители, олимпийские чемпионы и известные спортсмены, а также родственники и родители представителей российской сборной, которые выступают в Пекине.

Участники кубанской «Молодёжки ОНФ» совместно с Центром молодежной политики Краснодара записали на видео слова поддержки, а заодно попробовали встать на коньки. Несмотря на то, что для многих это был первый опыт, обошлось без происшествий.

«Очень важно, чтобы наши спортсмены чувствовали народную поддержку. Чтобы они знали, что в каждом регионе тысячи семей следят за их успехами и ждут дома. Добровольцы организовывают акции и через социальные сети поддерживают связь с олимпийцами. Это очень заряжает их перед соревнованиями», – отметила участница команды «Молодежки ОНФ» в Краснодарском крае Виктория Заика.

В Томской области флешмоб прошел на Мавлюкеевском озере. Вместе с жителями участники «Молодёжки ОНФ» вышли на лед на коньках и записали видео со словами поддержки.

Добровольцы Ростовской области в день закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине проведут зарядку с олимпийским чемпионом. В завершении акции в парке Левобережный пройдет флешмоб в поддержку спортсменов. Добровольцы выстроятся в виде флагов ОКР и России.

В Астрахани акцию в поддержку олимпийцев провели участники «Молодёжки ОНФ» совместно со студентами и школьниками. В университетском парке они нарисовали большой плакат с изображением олимпийцев из России, а также датой Олимпиады. Для детей прошли эстафеты на скорость, силу и выносливость.

Команда из Брянска снимет ролик с участием многократного чемпиона РФ и Мира по самбо Артема Осипенко и его воспитанниками.

Вместе с тем, «Молодежка ОНФ» продолжает традицию торжественных встреч спортсменов на Родине. Так, сегодня в столичном Шереметьево добровольцы встретили серебряных призеров по прыжкам на лыжах с трамплина Евгения Климова и Данила Садреева, обладателя золотой медали в командном зачете фигуриста Марка Кондратюка и чемпионку по лыжным гонкам Веронику Степанову. Вместе с болельщиками волонтеры поблагодарили спортсменов и вручили им цветы.