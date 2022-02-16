 

Skoda представила в Европе новый хетчбэк Skoda Fabia Monte Carlo

16.02.2022, 17:40, Новости дня
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Чешская автомобильная компания Skoda официально представила новый хетчбэк под названием Fabia Monte Carlo.

Автомобиль получил красно-черный цвет кузова, отличающий модель от предшествующей версии. Кроме того, хетчбэк имеет стильную решетку радиатора, объемный передний бампер и видоизмененную форму светодиодных фар. Что касается задней части кузова, до здесь установили псевдодиффузор. Модель имеет перфорированный руль.

Модель получила карбоновые элементы. Пока остается открытым вопрос о том, будет ли автомобиль лимитированным или выйдет в серийный выпуск. Под капотом хетчбэка Fabia Monte Carlo установлен 1-литровый бензиновый двигатель с мощностью от 65 до 110 л.с. мощности.



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