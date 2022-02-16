Марка Skoda начала производство электрического купе-кроссовера Enyaq Coupé iV

Известная марка Skoda объявила о начале серийного производства нового электрического кроссовера Skoda Enyaq Coupé iV.

Премьера транспортного средства состоялась в Праге в начале текущего года. В настоящее время чешский завод запланировал постоянный выпуск около 120 электрических моделей ежедневно. Автомобиль выполнен на продвинутой платформе MEB от немецкого концерна. В продажу запустят несколько версий с разными вариантами батарей, а также модификации с передним или полным приводом.

Новый купеобразный кроссовер обладает запасом хода около 545 километров. Вместе с тем новый автомобиль обладает продвинутыми опциями, которые были озвучены в рамках состоявшейся официальной презентации.