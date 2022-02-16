 

Марка Skoda начала производство электрического купе-кроссовера Enyaq Coupé iV

16.02.2022, 17:40, Новости дня
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Известная марка Skoda объявила о начале серийного производства нового электрического кроссовера Skoda Enyaq Coupé iV.

Премьера транспортного средства состоялась в Праге в начале текущего года. В настоящее время чешский завод запланировал постоянный выпуск около 120 электрических моделей ежедневно. Автомобиль выполнен на продвинутой платформе MEB от немецкого концерна. В продажу запустят несколько версий с разными вариантами батарей, а также модификации с передним или полным приводом.

Новый купеобразный кроссовер обладает запасом хода около 545 километров. Вместе с тем новый автомобиль обладает продвинутыми опциями, которые были озвучены в рамках состоявшейся официальной презентации.



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