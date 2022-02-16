 

Жители Новомосковска хотят вернуть городу историческое название Сталиногорск

16.02.2022, 17:31, Разное
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Жители Новомосковска направили петицию губернатору Тульской области Алексею Дюмину с предложением вернуть их городу историческое название – Сталиногорск. Именно под этим именем они хотели бы встретить столетний юбилей со дня основания населённого пункта.

Менять в паспортах и свидетельствах о рождении название города не планируется для тех, кто родился до переименования.
Сталиногорск известен как город химиков, энергетиков и шахтёров. Изначально он строился именно под этим названием, прошёл Великую Отечественную войну, восстановление, промышленный подъём и только в 1961 году стал Новомосковском. 

Также жители просят вернуть на главную площадь города памятник Сталину. Он станет доминантой садово-паркового комплекса на фоне кинотеатра “Победа”. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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