Жители Новомосковска хотят вернуть городу историческое название Сталиногорск

Жители Новомосковска направили петицию губернатору Тульской области Алексею Дюмину с предложением вернуть их городу историческое название – Сталиногорск. Именно под этим именем они хотели бы встретить столетний юбилей со дня основания населённого пункта.

Менять в паспортах и свидетельствах о рождении название города не планируется для тех, кто родился до переименования.

Сталиногорск известен как город химиков, энергетиков и шахтёров. Изначально он строился именно под этим названием, прошёл Великую Отечественную войну, восстановление, промышленный подъём и только в 1961 году стал Новомосковском.

Также жители просят вернуть на главную площадь города памятник Сталину. Он станет доминантой садово-паркового комплекса на фоне кинотеатра “Победа”.

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