Смольный не захотел тратить деньги на эвакуацию Полины Стрелец с Бали – политолог

Губернатор Петербурга Александр Беглов вновь продемонстрировал равнодушие к проблемам петербуржцев. Впавшую в кому на индонезийском острове Бали Полину Стрелец можно было вывезти еще в январе, но власти Петербурга не помогли с организацией медицинской эвакуации.

Полина Стрелец – популярный петербургский блогер. Она попала в аварию на гидроскутере 20января на острове Бали. Девушка получила тяжелые травмы и впала в кому. Ее родители обратились к властям с просьбой помочь в транспортировке дочери, однако в Смольном им отказали.

Родственники пострадавшей так бы и обивали пороги петербургских чиновников, если бы на ситуацию не обратила внимание вице-премьер Татьяна Голикова. Она потребовала эвакуировать Полину, после чего петербургские власти «зашевелились». Губернатор Александр Беглов нашел деньги в резервном фонде, а сегодня в Индонезию вылетел спецборт МЧС.

Ситуацию прокомментировал политолог Сергей Простаков, отметив, что о сборе непосильной для семьи Стрелец суммы на транспортировку стало известно в первые же дни после аварии, однако петербургские власти не обратили на это никакого внимания.

«Активность обнаружилась лишь после вмешательства из федеральных органов власти. А ведь логичнее было бы предположить, что в мэрии должны были первыми обратиться за помощью и в федеральный центр, и к местному бизнес-сообществу, и попытаться найти необходимые ресурсы в бюджете. И оперативно отправить девушку домой еще в конце января. Ничего из этого не было сделано, что становится очередным сомнительным достижением петербургских властей и хорошо показывает их отношение к петербуржцам», – считает эксперт.

Между тем источник в Смольном подтвердил, что Беглов знал о ситуации, причем его несколько раз просили помочь попавшей в беду петербурженке. Однако он до последнего не хотел вмешиваться, заявляя, что это вопрос не уровня городской администрации.