К Земле приближается большой астероид

К Земле летит большой астероид. Объект, получивший название 1999 VF22, максимально приблизится к планете 22 февраля.

В этот день в 2:54 утра по восточному времени он пролетит мимо Земли. Астрономы называют астероид «потенциально опасным» из-за большого размера. Речь идет об объекте диаметром от 190 до 225 метров. При этом исследователи успокаивают, что опасности для жителей планеты нет.

Максимальное расстояние, на которое 1999 VF22 приблизится к Земле, составит 5366000 км, что в 14 раз больше показателя отдаленности планеты от Луны.

Следующее сближение данного объекта с Землей произойдет в 2150 году. Наблюдать за астероидом можно в прямом эфире, так как транслировать его полет будут авторы YouTube-канала The Virtual Telescope Project.

Источник: www.iflscience.com