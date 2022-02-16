 

Германии не понравилась реакция Путина на острые вопросы после встречи с Шольцем

16.02.2022, 17:22, Разное
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Германии крайне не понравилась реакция Путина на острые и провокационные вопросы после проведенной беседы с канцлером Олафом Штольцем. Немецкий политолог Александр Рар поделился, что пресса осталась в бешенстве.
15 числа в Москве состоялась встреча канцлера Германии и президента России. После завершения беседы, главы стран появились на пресс-конференции, чтобы предоставить ответы на вопросы журналистов. Отмечается, что большинство представителей российских изданий интересовались исключительно прошедшей встречей, а также актуальными вопросами внешней политики. Немецкие журналисты, в свою очередь, решили выделиться.

СМИ Германии утверждали, что Шольцу следует сделать лишь одно устроить конфликт с Путиным вместо того, чтобы пытаться отыскать выходы из положения. В итоге журналисты стали задавать лидеру РФ только провокационные и даже неуместные вопросы. Так они планировали вывести его из себя. По словам Рара, российский президент не поддался этому, оказавшись более мудрым. Он просто проигнорировал странные вопросы.

Немецкую прессу такой расклад не устроил и разозлил. Кроме того, ответы Штольца тоже были названы неудовлетворительными. Он чересчур уклончиво и недостаточно четко говорил, а также рассуждениям не хватило конкретики, о чем передает Inforeactor.



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