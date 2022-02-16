 

В США потребовали от РФ доказательств отсутствия планов «нападения»

16.02.2022, 17:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Постпред США при Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд потребовала от РФ предоставить доказательства отсутствия планов «нападения на Украину». Об этом она пояснила во время эфира на голландском телевидении.
По словам Линды Томас-Гринфилд, в Вашингтоне предоставляют прямую информацию. В США продолжают поддерживать дипломатический подход, а вот Москве придется предоставить доказательства того, что в стране не намерены на кого-либо нападать.

Все жители России, в том числе и президент Владимир Путин, давно построили определенные планы. При этом, по мнению Томас-Гринфилд, в Москве могут «отступить и не делать радикальных шагов». Постпред США при ООН выразила надежду, что РФ выберет дипломатическую позицию и не решится на конфронтацию.

Стоит отметить, что в Кремле неоднократно опровергали появляющиеся слухи о намерении «на кого-то нападать», сообщается в материале издания «ПолитЭксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Смородину нужно подрезать. Как ухаживать за растением осенью

08.04 / Скандалы: «Потерянный миллиард» Александра Удодова

02.08 / Российским школьникам начали выплачивать по 10 тысяч рублей

02.07 / Мнение: Британские оборотни в погонах

29.06 / Британские ученые изобрели дешевый “карманный” прибор для улучшения зрения

17.01 / Актер Максим Матвеев резко ответил на критику в свой адрес

19.11 / В Москве на Липецкой улице обновили шумозащитный экран

18.09 / Выборы в США: Трамп получил серьезное преимущество над Байденом

21.12 / 17 странных и пугающих находок в новом доме, которые оставили прошлые хозяева

16.12 / Мнение: Сборная СССР по хоккею снова выходит на лед

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика