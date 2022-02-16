В США потребовали от РФ доказательств отсутствия планов «нападения»

Постпред США при Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд потребовала от РФ предоставить доказательства отсутствия планов «нападения на Украину». Об этом она пояснила во время эфира на голландском телевидении.

По словам Линды Томас-Гринфилд, в Вашингтоне предоставляют прямую информацию. В США продолжают поддерживать дипломатический подход, а вот Москве придется предоставить доказательства того, что в стране не намерены на кого-либо нападать.

Все жители России, в том числе и президент Владимир Путин, давно построили определенные планы. При этом, по мнению Томас-Гринфилд, в Москве могут «отступить и не делать радикальных шагов». Постпред США при ООН выразила надежду, что РФ выберет дипломатическую позицию и не решится на конфронтацию.

Стоит отметить, что в Кремле неоднократно опровергали появляющиеся слухи о намерении «на кого-то нападать», сообщается в материале издания «ПолитЭксперт».