Independent – семья оператора Хатчинс, погибшей на съёмках «Ржавчины», подала в суд на Алека Болдуина

Родственники кинооператора Галины Хатчинс, которая погибла в результате несчастного случая на съёмках фильма «Ржавчина», подали иск против Алека Болдуина и других лиц, причастных к производству ленты, пишет The Independent. По словам адвокатов, безрассудное поведение людей, отвечавших за съёмочный процесс, а также экономия средств привели к «бессмысленной и трагической» смерти Хатчинс.



AP

Семья оператора Галины Хатчинс, убитой на съёмках фильма «Ржавчина» (Rust), подала в суд на Алека Болдуина, пишет The Independent со ссылкой на адвокатов, нанятых родственниками погибшей.

Хатчинс умерла в октябре прошлого года после того, как Болдуин, репетируя сцену с пистолетом, выстрелил ей в туловище. Позднее актёр заявил, что не нажимал на курок.

Адвокаты её мужа Мэтью и девятилетнего сына Андроса во вторник сообщили, что подали иск о причинении смерти по неосторожности против Болдуина и других лиц, причастных к производству ленты.

«Как видите, в иске фигурируют имена Алека Болдуина и других лиц, ответственных за безопасность на съёмочной площадке, чьё безрассудное поведение и экономия средств привели к бессмысленной и трагической смерти Галины Хатчинс», — заявил на пресс-конференции адвокат Брайан Пэниш.

В иске также фигурирует ряд других ответчиков, в том числе продюсер Райан Доннелл Смит, помощник режиссёра Дэйв Холлс и оружейник Ханна Гутьеррес-Рид.