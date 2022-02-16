Военную технику России заметили на Крымском мосту

Российская военная техника, перебрасываемая через Керченский пролив по железнодорожной части Крымского моста, попала в объектив камер. Погруженные на железнодорожный состав боевые машины двигались с территории полуострова на материковую часть России. В Министерстве обороны уточнили, что после завершения учений военнослужащие возвращаются на место постоянной дислокации.