 

Военную технику России заметили на Крымском мосту

16.02.2022, 17:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская военная техника, перебрасываемая через Керченский пролив по железнодорожной части Крымского моста, попала в объектив камер. Погруженные на железнодорожный состав боевые машины двигались с территории полуострова на материковую часть России. В Министерстве обороны уточнили, что после завершения учений военнослужащие возвращаются на место постоянной дислокации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / На фоне слухов о лечении княгини Шарлен в Швейцарии: князь Альбер II с детьми катаются на лыжах в Альпах

26.10 / Мнение: Почему «скифское золото» вернут Украине, а не Крыму…

19.12 / Британские медики предположили связь между пандемией коронавируса и невысокой заболеваемостью гриппом

06.08 / Мнение: Мне нравится запах напалма по утрам

30.04 / Ученые из США доказали способность простой диеты продлевать жизнь

29.10 / В России выявили 39 849 больных ковидом за сутки

31.07 / Политик о целях задержания россиян в Белоруссии: Домашняя заготовка

14.04 / Мнение: Борьба с русским языком принесла Латвии гигантские убытки

22.02 / Путин отказал Лукашенко в кредите, сославшись на скоринговую систему Сбербанка

16.04 / Открыта регистрация на пригласительный этап всероссийской олимпиады школьников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика