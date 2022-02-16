Гастроэнтерологи рекомендуют спать на левом боку



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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) широко распространена во всем мире, а в развивающихся странах с каждым годом больных становится все больше. Неприятные симптомы гастроэзофагеального рефлюкса — изжога, икота, рвота, ощущение кислоты во рту, отрыжка кислым, боль за грудиной — серьезно ухудшают качество жизни и негативно влияют на повседневную деятельность человека.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), часто называемая также рефлюкс-эзофагит, возникает из-за регулярного забрасывания (рефлюкса) кислого содержимого желудка в пищевод и повреждения нижних отделов пищевода под воздействием соляной кислоты и расщепляющего белки фермента пепсина.

Ученые утверждают, что 80% пациентов с ГЭРБ испытывают тягостные симптомы именно ночью, и это негативно сказывается на качестве сна. Предыдущие исследования показывали, что сон на правом боку связан с более длительным воздействием соляной кислоты на пищевод по сравнению с положением на левом боку. Но у этих экспериментов были серьезные ограничения — маленькая выборка и не совсем корректные условия проведения, так как они проводились в дневное время.

Целью нового исследования, которое провели ученые из Медицинского центра Университета Амстердама, стало изучение влияния спонтанных поз для сна на возникновение ночного гастроэзофагеального рефлюкса с помощью исследования перистальтики пищевода и мониторинга положения тела.

Причины ГЭРБ

Обычно это повреждение или функциональная недостаточность специальных запирательных механизмов, расположенных на границе пищевода и желудка. Факторами, способствующими развитию болезни, являются стресс, работа, связанная с постоянным наклоном туловища вниз, ожирение, беременность, прием некоторых лекарственных средств, жирная и острая пища, кофе, алкоголь и курение.

Согласно этому исследованию, опубликованному в февральском выпуске Американского журнала гастроэнтерологии, сон на левом боку связан с более коротким временем воздействия кислоты на пищевод и более быстрым выведением кислоты из пищевода. В эксперименте принимали участие 57 пациентов с гастроэзофагеальным рефлюксом.

Эксперты обнаружили, что по сравнению с положением на правом боку и положением на спине время воздействия кислоты на левом боку было значительно короче (медиана 0,0% против 1,2 и 0,6% соответственно). Кроме того, время выведения кислоты из пищевода в положении на левом боку было намного короче по сравнению с положениями на спине и на правом боку (медиана 35 секунд против 76 и 90 секунд соответственно).

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Авторы подчеркивают, что полученные результаты дают право для вмешательств, направленных на поощрение сна на левом боку, чтобы облегчить у пациентов симптомы рефлюкса и ночное воздействие кислоты на пищевод.