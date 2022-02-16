 

В РФ начались продажи обновленного кроссовера Chery Tiggo 8

16.02.2022, 16:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обновленный китайский кроссовер Chery Tiggo 8 поступил в продажу на российский рынок.

На данный момент первые экземпляры уже доступны у дилеров, но пока к официальным продажам не приступили. В свою очередь, для местного рынка доступна лишь комплектация Chery Tiggo 8 Prestige с ценником от 1,9 миллиона рублей. В дальнейшем планируется расширить выбор более упрощенными версиями. Вышеуказанный экземпляр имеет панорамную крышу, качественные материалы отделки салона.

Вместе с тем передняя панель полностью пластиковая. Под капотом нового кроссовера в комплектации Prestige применили 1,5-литровый мотор с отдачей 148 л.с. Модель получила шестиступенчатую коробку передач. Кроме того, покупатели могут выбрать автомобиль с передним или полным приводом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Россия предупредила о последствиях выхода из СЕ

23.01 / В Карелии машина на гонках влетела в толпу зрителей

14.02 / Венедиктов рассказал, чем гордился Путин на закрытой встрече с журналистами

12.03 / СМИ: Украинские железные дороги потеряли полмиллиарда гривен из-за друга Саакашвили

19.03 / Uniper и OMV поддержали «Северный поток – 2» после новых угроз США

08.05 / Эксперты рассказали об изменении образа СССР в играх о Второй мировой войне

19.01 / Корреспондент – США обещают оказать Украине дополнительную поддержку

28.07 / Брагарь: О наказании остановивших меня патрульных узнал из новостей. Жду официальный ответ Нацполиции по почте

23.08 / Эксперты объяснили интерес украинской разведки к новейшему стрелковому оружию России

12.04 / Украина порадовалась «мощному сигналу солидарности»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика