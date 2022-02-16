В РФ начались продажи обновленного кроссовера Chery Tiggo 8

Обновленный китайский кроссовер Chery Tiggo 8 поступил в продажу на российский рынок.

На данный момент первые экземпляры уже доступны у дилеров, но пока к официальным продажам не приступили. В свою очередь, для местного рынка доступна лишь комплектация Chery Tiggo 8 Prestige с ценником от 1,9 миллиона рублей. В дальнейшем планируется расширить выбор более упрощенными версиями. Вышеуказанный экземпляр имеет панорамную крышу, качественные материалы отделки салона.

Вместе с тем передняя панель полностью пластиковая. Под капотом нового кроссовера в комплектации Prestige применили 1,5-литровый мотор с отдачей 148 л.с. Модель получила шестиступенчатую коробку передач. Кроме того, покупатели могут выбрать автомобиль с передним или полным приводом.