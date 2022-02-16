 

Танкистка с бревна – Личное мнение

16.02.2022, 16:48, Разное
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То ли в преддверии так и несостоявшегося нападения на Украину, то ли просто от нечего делать, Ксюндель с лобкового места залезла в танк.

Откровенно скажу, не знаю, какими мыслями руководствовалась эта немолодая женщина и руководствовалась ли вообще:


Фото: Соцсети

Посмотрела я на фотографии и стало не по себе.

Лично для меня вот такие фотосессии с оружием — верх цинизма. Наша армия защищает страну, солдаты заслуживают безграничного уважения за свою нелёгкую службу, а тут к ним примазывается бабка с бревна.

Смотрите, мол, мои инстаграмные борщовки, я тоже — танкист!


Фото: Соцсети

Так и хочется спросить Ксюнделя словами песни: какой ты, нахрен, танкист? Очевидно, что совершенно не очень. Намалёванный, весь в фильтриках, будто сбежала из гастролирующего по Средневековью шапито.

Не в первый раз Ксюндель заигрывается с военной темой. Чего только стоила её фотосессия четы Омаровых на поле боя. Ксюндель изображала медсестру, а Курбан — бойца. В том же взводе ещё была Боня.

Смотрю я на потуги Ксюнделя и думаю: а есть ли вообще что-то святое для этого человека? Как считаете?

Источник: Лена Миро



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