Джонни Депп получил из рук президента Сербии золотую медаль за заслуги

После громкого скандала с бывшей женой Эмбер Херд, чуть было не разрушившей его карьеру, Джонни Депп, похоже, возвращается к прежней жизни и работе. Недавно Депп был утвержден на роль короля Людовика XV в фильме режиссера Майвенн и уже летом начнет сниматься в Париже. А вчера Деппа чествовали в Белграде.

В сербской столице, в важный для страны день – День государственности Сербии – президент республики Александр Вучич лично вручил Джонни Деппу золотую медаль за “выдающиеся заслуги в общественной и культурной деятельности, особенно в области киноискусства и продвижения Сербии в мире”. Актер и правда немало сделал для Сербии: на его счету съемки в фильме “Великий”, которые прошли в Белграде, и озвучка сербского мультсериала “Тупики”. Но главное, в 1993 году актер исполнил главную роль в англоязычном фильме Эмира Кустурицы “Аризонская мечта”, который завоевал специальный приз Берлинского кинофестиваля.

Получив награду, Депп произнес благодарственную речь, в которой упомянул своего друга-серба:

Кустурица стал моим братом, его семья стала моей семьей, я видел, как росли его дети. Это связь, которая возникла с первого дня и это много говорит о человеке, особенно таком, как Эмир Кустурица. Когда он любит вас — он вас любит, действительно любит, а когда вас не любит — то он действительно не любит. И это мне в нем очень нравится. Он действительно говорит то, что думает и во что верит. Это то, чему я научился в этой прекрасной стране. Хочу поблагодарить вас, президент Вучич, за эту медаль за заслуги, которую я получил, мне приятно, что вы оказали мне такую честь, – сказал Депп.

Также актер добавил, что сейчас находится на пороге новой жизни и ему это нравится.

Джонни Депп и президент Сербии Александр Вучич, 15 февраля 2022 года

Напомним, что после развода с Эмбер Херд в 2017 году и громких заявлений бывшей жены о насилии со стороны мужа, Джонни Депп долго молчал, пока не выступил с иском о клевете. Поводом послужила публикация в газете The Sun в 2018 году с заголовком “Как может Дж. К. Роулинг быть “искренне счастлива” участию избивающего жену Джонни Деппа в новом фильме серии “Фантастические твари”, в которой актера назвали “человеком, избивающим жену”. Актер требовал опровержения и финансовой компенсации. Однако как первый суд, так и последующую апелляцию Джонни Депп проиграл.

Джонни Депп и Эмбер Херд