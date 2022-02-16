Пропавшие вещи погибшего в ДТП с кортежем Ярославского нашли

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16.02.2022, 16:18, Новости дня
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Эту информацию Общественному подтвердил начальник Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Юрий Кравченко.

“Вещи найдены в отделе. Вчера их не было, а сегодня найдены. Работает следственная группа. В информации я ограничен. Знаю, что работают”, – сказал Кравченко.

На вопрос, при каких обстоятельствах нашли вещи, в каком они состоянии, отдавали ли их на экспертизу, Кравченко отметил, что “все вопросы направления на экспертизу будет решать, наверное, Главное следственное управление, которое сейчас занимается этим случаем”.

Контекст:

В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила “Украинская правда”, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа президента группы DCH Александра Ярославского.

В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос, и начали расследование.

Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – “спал дома”. В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто. В релизе также проинформировали, что Ярославский “в соответствии с ранее составленным графиком” 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей.

Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла дело на личный контроль и выразила удивление по поводу отъезда Ярославского.

10 февраля “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина, который пришел в полицию и сообщил, что был за рулем Mercedes из кортежа Ярославского, в момент ДТП находился в другом месте – в 30 км от места ДТП.

После ДТП с кортежем Ярославского Монастырский вечером того же дня сообщил, что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Госбюро расследований 11 февраля открыло производство о попытке фальсификации дела. Правоохранители установили личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского, им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

В DCH сообщили, что Ярославский 10 февраля вылетел чартерным рейсом по маршруту Харьков – Лондон, чтобы провести время с семьей.

15 февраля Монастырский сообщил, что в морге исчезла одежда погибшего в ДТП с кортежем Ярославского.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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