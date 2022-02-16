Ясинский: За восемь лет власть не подумала, каким должен быть украинский музыкальный бизнес. Нацотборы к “Евровидению” – лучшее отражение этого

Факапы Евроотборов, всех до сих пор с 2015 года – результат отсутствия государственной информационной и экономической политики в музыкальной сфере.

Артисты не понимают, почему закон до сих пор не дает определений хорошего и плохого, но они все это время видят, что одни и те же стандарты, моральные в том числе, одинаковы не для всех.

Артисты не знают, что выбирают члены жюри – музыку или “репрезентацию”, но они знают, как записать такую украинскую песню, чтобы она внушала любовь к украинскому.

Артисты не понимают, как им строить карьеру в стране, где не платят роялти, где нет концертных залов, где для них нет будущего, но они все еще верят, что могут быть успешны в своей стране, и пишут новые песни. Много новых, классных песен.

Артисты не знают, как им выйти на международный рынок, но очень хорошо знают, что в Украине нет офиса Sony music, как и офисов многих крупных музыкальных компаний и стриммингов, но которые есть в России, и где с ними радостно работают, не требуя клятв в верности.

Артисты не знают, что им еще сделать для страны, чтобы страна хоть что-то сделала для них. Но очень хорошо знают, что молодость у них одна.

Я думаю, что на “Евровидении” Украине нужно выступить под белым флагом с логотипом конкурса. Международный пример есть. Чтобы хоть немного стыдно стало тем, кто допускает своим вредительским безразличием все эти позорные скандалы. Ведь очевидно, что они системны, они – не исключение. Это не скандалы даже, а симптомы! Проблема же не в десятках украинских авторах и артистах, которые если не пели в РФ, то записали фит с россиянами или были изданы на российском паблишинге. В этом мало хорошего, но их не станет меньше. Проблема в том, что за восемь лет никто во власти не думает о том, каким должен быть украинский музыкальный бизнес в XXI веке и что с ним не так. А Евроотборы – лучшее отражение его состояния.

Источник: Михаил Ясинский / Facebook

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