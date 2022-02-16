В Украине в 2021 году было открыто около 1,5 тыс. производств за распространение порнографического контента

В 2021 году таких случаев было 1493, до суда дошла половина дел, еще 205 были закрыты на этапе досудебного следствия.

“Четкого понимания, что именно считается распространением порнографии у государства нет, а статья [Уголовного кодекса Украины] не видит разницы между собственным и коммерческим сексуальным контентом”, – отметили в посте.

Адвокат Денис Овчаров сказал, что каждый украинец может оказаться в ситуации, когда за отправку своим партнерам или знакомым эротического фото или порновидео можно получить приговор. По его мнению, эту статью следует декриминализировать, чтобы избежать манипуляций и коррупционной составляющей в таких делах со стороны правоохранителей.

“Однако снятие уголовной ответственности не должно касаться случаев распространения порно с несовершеннолетними, принудительного занятия [сексом] и шантажа публикацией порно”, – сказано в сообщении.

В публикации не уточнили, о какой статье Уголовного кодекса идет речь. В УК Украины есть ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Контекст:

18 февраля 2021 года Рада ужесточила ответственность за сексуальное насилие над детьми. Закон также криминализировал порнографические материалы с участием детей и домогательства ребенка в интернете.

Украина входит в тройку мировых лидеров по производству порноконтента с участием детей, об этом 1 июня заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее данным, полиция разоблачила в течение 2020–2021 годов около 300 фактов распространения детской порнографии.

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