Государственный флаг Грузии станет обязательным в детских садах

Водружение государственного флага отныне по решению парламента становится обязательным в детских садах и школах Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Также на зданиях должен быть размещен герб страны, а текст гимна – на видных местах в помещениях. Инициатором этого решения стала правящая «Грузинская мечта», ее поддержала и оппозиция.

«С детских лет надо знать и уважать символику Грузии», – сказал депутат «Грузинской мечты» Кахи Кахишвили.

По его словам, в этом отношении Грузия берет пример с развитых западных стран.