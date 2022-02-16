 

Государственный флаг Грузии станет обязательным в детских садах

16.02.2022, 16:12, Новости дня
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Водружение государственного флага отныне по решению парламента становится обязательным в детских садах и школах Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Также на зданиях должен быть размещен герб страны, а текст гимна – на видных местах в помещениях. Инициатором этого решения стала правящая «Грузинская мечта», ее поддержала и оппозиция.

«С детских лет надо знать и уважать символику Грузии», – сказал депутат «Грузинской мечты» Кахи Кахишвили.

По его словам, в этом отношении Грузия берет пример с развитых западных стран.



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