 

Минфин назвал приоритет в борьбе с бедностью в России

16.02.2022, 16:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минфин считает приоритетом в борьбе с бедностью поддержку семей с детьми, а не специальные вклады для малоимущих, предложенные ЦБ, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

Силуанов заявил, что «вклады для малоимущих – это не самая главная задача для борьбы с бедностью или поддержки таких граждан, мы сейчас идем по другому пути, основные задачи – это помочь семьям, имеющим детей», передает РИА «Новости».

«Целый ряд шагов в этом направлении уже был принят, вы сами знаете, что 80% людей, которые живут ниже прожиточного минимума, – это семьи с детьми. Наша задача – помочь именно этой категории людей через соответствующие денежные выплаты и денежную поддержку», – добавил министр.

В ноябре 2021 года Банк РФ заявил, что рассматривает вариант специального банковского вклада на сумму до 100 тыс. рублей, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал сокращение бедности вдвое главным результатом своей работы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / “Букет поймал?” Нагиев показал “нерабочую сторону лица” и попросил посоветовать “недорогого венеролога”

30.09 / Volvo отзывает в РФ более 1,6 тысяч автомобилей

26.01 / Украина потеряла первый запущенный за 11 лет спутник

09.08 / Focus – «даже пыль здесь стоит дорого» — молдавские винные погреба для Путина, Меркель и Керри

10.05 / Почти половина украинцев не знают точную дату аварии на Чернобыльской АЭС – опрос

04.06 / Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса

12.06 / Право полететь в космос с Безосом продали за $2,8 млн

25.12 / Американцев насмешили сообщения в СМИ о планах РФ «напасть» на Украину

15.11 / Экс-президент МИнБанка умер от COVID-19

25.08 / Посол не увидел альтернативы талибам в Афганистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика