Минфин назвал приоритет в борьбе с бедностью в России

Минфин считает приоритетом в борьбе с бедностью поддержку семей с детьми, а не специальные вклады для малоимущих, предложенные ЦБ, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

Силуанов заявил, что «вклады для малоимущих – это не самая главная задача для борьбы с бедностью или поддержки таких граждан, мы сейчас идем по другому пути, основные задачи – это помочь семьям, имеющим детей», передает РИА «Новости».

«Целый ряд шагов в этом направлении уже был принят, вы сами знаете, что 80% людей, которые живут ниже прожиточного минимума, – это семьи с детьми. Наша задача – помочь именно этой категории людей через соответствующие денежные выплаты и денежную поддержку», – добавил министр.

В ноябре 2021 года Банк РФ заявил, что рассматривает вариант специального банковского вклада на сумму до 100 тыс. рублей, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал сокращение бедности вдвое главным результатом своей работы.