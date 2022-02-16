В Совбезе раскрыли антироссийские планы США в Арктике

В Арктике США планируют нарастить военное присутствие, чтобы оспорить получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

«США на арктическом направлении предусматривают расширение военного присутствия путем развертывания американских эсминцев УРО в Баренцевом море, строительства к 2027 году трех новых тяжелых ледоколов, создания новых объектов и пунктов базирования ВМС, а также в перспективе «арктической дивизии»,– передает «Российская газета» слова Попова.

«В Арктике США стремятся оспорить законные права России, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути. Исходя из этого, за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС», – резюмировал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству и госкорпорации «Росатом» проработать вопрос об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Ранее Путин попросил иностранные компании активнее пользоваться Северным морским путем для грузоперевозок, чтобы наращивать торговые операции с Европой.