Герхард Шрёдер станет кандидатом от “Единой России” на президентских выборах 2024 года

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, ныне занимающий пост председателя совета директоров ПАО “НК “Роснефть”, заявил, что намерен зарегистрировать свою кандидатуру от партии “Единая Россия” для участия в президентских выборах, которые должны пройти в марте 2024 года.

“После долгих лет дружбы с Россией, а затем и жизни в этой прекрасной стране, я твердо могу сказать, что она стала для меня не второй, а первой родиной. Она вскормила меня, сделала меня тем, кто я есть, и теперь я считаю своим долгом ответить ей взаимностью”,- сказал политик в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Лидер партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев положительно отнесся к инициативе Шрёдера, отметив его колоссальный политический опыт, а также то, что именно он сыграл важнейшую роль в выстраивании прочных партнерских отношений между Россией и Германией:

“Господина Шрёдера и Россию связывают многие десятилетия дружбы и сотрудничества. С самого начала своей карьеры он всячески помогал нашей стране: и в качестве агента Штази, и как канцлер ФРГ, и сейчас, будучи председателем совета директоров “Роснефти” Господин Шрёдер остается главным символом прочнейших связей между Россией и Германией. Россия приняла его как своего сына, и поэтому наша партия видит в нем достойнейшего кандидата на выборах 2024-го года”,- написал Дмитрий Медведев в своем блоге.

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