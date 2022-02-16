Блогер Смоляк считает сомнительными сведения о 100% иммунитете жителей Петербурга

Журналист Павел Смоляк сообщил, что если объявленная Смольным информация о достижении «полного» коллективного иммунитета правдива, то Петербург можно назвать первым городом в Европе, который победил COVID-19.

Накануне первый заместитель Комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что общее число вакцинированных и переболевших позволяет сделать вывод о якобы достижении 100-процентного коллективного иммунитета в Северной столице.

Однако СМИ сравнили растущие показатели смертности и динамику заболеваемости в регионе и указали на противоречивость заявлений Смольного о “полном” иммунитете к COVID-19. Аналогичного мнения придерживается и Павел Смоляк.

«Некий Андрей Сарана, приезжий, подрабатывающий первым заместителем председателя Комитета по здравоохранению Петербурга, сегодня сморозил, что город достиг 100% коллективного иммунитета. Получается, все семь миллионов жителей Петербурга или сделали прививку (таковых официально почти три миллиона), или переболели (вычтем детей, выйдет еще где-то три миллиона)», — отметил журналист он в своем Телеграмм-канале.

Также о несоответствии данных Смольного о 100-процентном коллективном иммунитете говорят и другие факторы. Согласно официальной статистике коронавирусом в Северной столице с 2020 переболели 1,3 млн человек. Также в расчет не стали брать и тот факт, что многие переболевшие привились до болезни.