Почему не вторглись?! – Личное мнение
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Главное мировое событие дня — столь ожидаемое в мировых СМИ вторжение России на Украину — так и не состоялось.
Ни в час ночи, ни в три часа утра, как обещали эксперты глубокоуважаемых изданий.
Фото: Соцсети
Почему не вторглись?!
Ну, я не знаю, имеет ли смысл в сотый раз повторять, что Россия никогда не нападала первой? Традиция у нас такая.
Западные журналисты, видимо, её не знают, а потому облажались с прогнозами.
Российские части и соединения, собранные на учения, вместо Украины — как и было объявлено давным-давно — вернулись строго в срок в места постоянной дислокации.
Российский МИД в лице Машки Захаровой теперь просит мировые издания опубликовать сразу календарь вторжений на год, чтобы наше ведомство составило график отпусков дипломатов с их учётом.
Как теперь, чтобы окончательно не угробить свой авторитет, уважаемая свободная пресса будет выкручиваться?
Вариант первый: они продолжат вопить о вторжении, перенося сроки, пока их прогнозы не перестанут совсем читать от усталости.
Вариант второй: скажут, что Россия просто испугалась санкций и передумала вторгаться.
Оба варианта, если честно, говно.
Первый, потому что люди могут заподозрить, что их где-то тут пытаются обмануть. Второй — Россия, в их представлении, не может перестать быть угрозой, даже испугавшись.
Грустно во всём этом другое: даже состоявшаяся только в фантазиях война всё равно наносит урон. Простые украинцы переживали, волновались, боялись войны и нервно смотрели вслед драпавшим в Европу чиновникам.
Вместе с чиновниками с Украины ушли и инвестиции, закрывался бизнес и падал и без того невысокий уровень жизни народа.
Вот это — действительно грустно.
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Источник: Лена Миро
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