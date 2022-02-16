 

Нельзя передавать кольцо из рук в руки, чтобы не нарушить свою счастливую жизнь

16.02.2022, 16:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как убеждены специалисты, энергетика круга является воплощением владычества, умственного, духовного и материального превосходства, а потому считается самой сильной. Она символизирует высшую власть солнечного божества, а также церковных служителей, королей и фараонов. Энергия, циркулирующая по замкнутому кругу, дает мощную защитную силу и является олицетворением неразрывного единства, господства и повиновения. Ввиду того что с символикой круга имеет очень тесную связь именно кольцо, оно и дает защиту своему владельцу, и оказывает на него очень пагубное воздействие. С этим ювелирным изделием связано немало различных примет. Например, нежелательно передавать колечко из рук в руки. Подробнее о том, почему нельзя это делать, узнаете из данной статьи.

Что нужно знать

В целом эта примета была известна еще нашим предкам, которые и установили неписанные законы обращения с чужими предметами. Дело в том, что такие принадлежащие другим людям вещи еще долгое время хранят в себе чужую энергию.

Так как кольцо – это символ господства и власти, которые достигаются не только праведным, но чаще всего тираническим путем, у нового владельца украшения после соприкосновения с отрицательной энергетикой могут возникнуть большие неприятности в жизни.

Колечко, по словам специалистов, – это очень мощный проводник, а потому, став его обладателем, человек вступает с ним в контакт. Если ювелирное изделие имеет плохую энергетику, то у его нового владельца, скорее всего, изменится в худшую сторону характер или последует череда неприятностей, так как он самовольно лишает себя успеха, “примеряет” на себя все трудности и хлопоты прежнего владельца, энергия которого осталась на украшении. Как бы то ни было, счастья такое обладание не принесет.

Приметы

В старину верили, что нельзя передавать из рук в руки кольцо, так как таким образом можно накликать неприятности и нарушить свою счастливую жизнь, особенно если украшение не новое. О сильном влиянии кольца знали еще в старину. Например, с целью привязать к себе мужчину женщина дарит именно колечко. Такую же способность имеют обручальные кольца. В таком случае мужчина, не используя никаких чар, надев колечко на палец суженой, привязывает к себе и подчиняет своей воле.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь
Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями
Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Прием с кольцом нередко используют недоброжелатели. Если верить приметам, то разрешать снимать со своего пальца это украшение нельзя даже другу, так как такими действиями он вторгается в ваше личное пространство, что очень нежелательно. В старину бытовало мнение, что подобные действия могут даже укоротить владельцу жизнь. Так ли это на самом деле, неизвестно. Однако в дальнейшем проблем со здоровьем и материальным благополучием хозяину колечка не избежать.

Как правильно изделие передавать

Конечно, чтобы не лишить себя спокойствия и удачи, кольцо не стоит снимать, мерить и передавать другому. Что же делать, если кто-то украшение обронил, а вы нашли и не знаете, как теперь вернуть его прежнему владельцу?

Работники в ювелирных магазинах, которые часто имеют дело с подобными украшениями, не передают изделия клиентам непосредственно в руки, а кладут на прилавок. Брать изделие, рассматривать и примерять можно лишь после того, как оно немного полежит на любой поверхности. Украшение таким образом лишается своей изначальной энергии.

В заключение

Может быть так, что желание владеть чужой вещью очень велико. В таком случае специалисты рекомендуют некоторое время подождать, чтобы чужая энергия успела полностью нейтрализоваться.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Киркоров об отношениях с Манукяном: “У нас дуэт в жизни и на сцене”

19.11 / Шепелев показал новое фото сына Фриске

28.09 / 36 000 гигатонн углерода было выброшено в атмосферу в период массового вымирания

06.01 / Уникальная операция спецслужб: убийство Фахризаде

29.11 / Мнение: Про нападение на Олега Кашина…

26.06 / Названы семь полезных свойств черешни

17.06 / Студентка из США пропала в Нижегородской области

20.11 / Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

27.07 / ВМС Ирана демонстрируют свою мощь в Санкт-Петербурге

30.05 / Володин назвал важнейший закон месяца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика