Нельзя передавать кольцо из рук в руки, чтобы не нарушить свою счастливую жизнь

Как убеждены специалисты, энергетика круга является воплощением владычества, умственного, духовного и материального превосходства, а потому считается самой сильной. Она символизирует высшую власть солнечного божества, а также церковных служителей, королей и фараонов. Энергия, циркулирующая по замкнутому кругу, дает мощную защитную силу и является олицетворением неразрывного единства, господства и повиновения. Ввиду того что с символикой круга имеет очень тесную связь именно кольцо, оно и дает защиту своему владельцу, и оказывает на него очень пагубное воздействие. С этим ювелирным изделием связано немало различных примет. Например, нежелательно передавать колечко из рук в руки. Подробнее о том, почему нельзя это делать, узнаете из данной статьи.

Что нужно знать

В целом эта примета была известна еще нашим предкам, которые и установили неписанные законы обращения с чужими предметами. Дело в том, что такие принадлежащие другим людям вещи еще долгое время хранят в себе чужую энергию.

Так как кольцо – это символ господства и власти, которые достигаются не только праведным, но чаще всего тираническим путем, у нового владельца украшения после соприкосновения с отрицательной энергетикой могут возникнуть большие неприятности в жизни.

Колечко, по словам специалистов, – это очень мощный проводник, а потому, став его обладателем, человек вступает с ним в контакт. Если ювелирное изделие имеет плохую энергетику, то у его нового владельца, скорее всего, изменится в худшую сторону характер или последует череда неприятностей, так как он самовольно лишает себя успеха, “примеряет” на себя все трудности и хлопоты прежнего владельца, энергия которого осталась на украшении. Как бы то ни было, счастья такое обладание не принесет.

Приметы

В старину верили, что нельзя передавать из рук в руки кольцо, так как таким образом можно накликать неприятности и нарушить свою счастливую жизнь, особенно если украшение не новое. О сильном влиянии кольца знали еще в старину. Например, с целью привязать к себе мужчину женщина дарит именно колечко. Такую же способность имеют обручальные кольца. В таком случае мужчина, не используя никаких чар, надев колечко на палец суженой, привязывает к себе и подчиняет своей воле.

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Прием с кольцом нередко используют недоброжелатели. Если верить приметам, то разрешать снимать со своего пальца это украшение нельзя даже другу, так как такими действиями он вторгается в ваше личное пространство, что очень нежелательно. В старину бытовало мнение, что подобные действия могут даже укоротить владельцу жизнь. Так ли это на самом деле, неизвестно. Однако в дальнейшем проблем со здоровьем и материальным благополучием хозяину колечка не избежать.

Как правильно изделие передавать

Конечно, чтобы не лишить себя спокойствия и удачи, кольцо не стоит снимать, мерить и передавать другому. Что же делать, если кто-то украшение обронил, а вы нашли и не знаете, как теперь вернуть его прежнему владельцу?

Работники в ювелирных магазинах, которые часто имеют дело с подобными украшениями, не передают изделия клиентам непосредственно в руки, а кладут на прилавок. Брать изделие, рассматривать и примерять можно лишь после того, как оно немного полежит на любой поверхности. Украшение таким образом лишается своей изначальной энергии.

В заключение

Может быть так, что желание владеть чужой вещью очень велико. В таком случае специалисты рекомендуют некоторое время подождать, чтобы чужая энергия успела полностью нейтрализоваться.