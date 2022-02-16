 

Володин рассказал о новых мерах по защите детей от насилия

16.02.2022, 15:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Государственная Дума приняла в третьем, итоговом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для педофилов”, – написал он.

Володин напомнил, что нередко насилие над ребенком совершает человек, от которого зависит жертва. В связи с этим Дума вводит ряд отягчающих обстоятельств для преступников.

Такими обстоятельствами будут являться проживание насильника с ребенком, наличие у него обязанностей по содержанию, воспитанию и защите прав несовершеннолетнего, а также если он работает в сферах образования и воспитания детей.

Ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. Виновному будет грозить до одного года лишения свободы, уточнил Володин.

Вводится ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей с использованием интернета – до шести лет лишения свободы.

Спикер подчеркнул, что работа по защите детей продолжится. “Убежден, что за любое преступление против ребенка приговор должен быть жестким”, – заключил Володин.

Госдума 18 января приняла закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Норма вступила в силу с 1 февраля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Трутнев похвалил руководство Магаданской области

08.07 / Стало известно о незаконной переправке Порошенко через границу

21.07 / “Сопротивляться во всех сферах”

10.08 / Развод в 60 и 20-летняя жена: как сложилась судьба звезды “Пяти вечеров” Любшина

16.01 / Дональду Трампу заблокировали счета в Сбербанке

31.08 / На сотрудника ФБК Албурова и съемочную группу напали неизвестные

02.10 / Мнение: Эффект Корейко в мосметро

13.10 / «Иноагенты» не встанут на путь исправления

15.11 / Мнение: Дарт Вейдер живёт лучше Дар Ветра, оквартиренные россияне и суд за камеру на домофоне

24.08 / Скандалы: Спикер-решальщик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика