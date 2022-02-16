Володин рассказал о новых мерах по защите детей от насилия

“Государственная Дума приняла в третьем, итоговом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для педофилов”, – написал он.

Володин напомнил, что нередко насилие над ребенком совершает человек, от которого зависит жертва. В связи с этим Дума вводит ряд отягчающих обстоятельств для преступников.

Такими обстоятельствами будут являться проживание насильника с ребенком, наличие у него обязанностей по содержанию, воспитанию и защите прав несовершеннолетнего, а также если он работает в сферах образования и воспитания детей.

Ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. Виновному будет грозить до одного года лишения свободы, уточнил Володин.

Вводится ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей с использованием интернета – до шести лет лишения свободы.

Спикер подчеркнул, что работа по защите детей продолжится. “Убежден, что за любое преступление против ребенка приговор должен быть жестким”, – заключил Володин.

Госдума 18 января приняла закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Норма вступила в силу с 1 февраля.