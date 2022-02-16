 

Летчики Белоруссии и РФ на учениях провели условный воздушный бой

16.02.2022, 15:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Летчики Белоруссии и РФ на учениях «Союзная решимость-2022» провели условный воздушный бой пара на пару, сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

«Белорусские летчики на самолетах Су-30СМ и их российские коллеги на самолетах Су-35С провели условный воздушный бой пара на пару на малых высотах – от 200 до 1000 метров. Летчики поочередно имитировали действия противника. Задача атакующих – «сесть на хвост» самолету-противнику и условно его уничтожить», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители РФ и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

Напомним, президент Владимир Путин во время встречи попросил главу Минобороны Сергея Шойгу доложить о ходе различных учений Вооруженных сил России. По словам Шойгу, войска практически всех военных округов принимают участие в учениях «Союзная решимость».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Симоньян объяснила, как «прекратить истерику» вокруг дела Сафронова

13.10 / Ученые создали крупнейшую трехмерную карту Вселенной

05.04 / “Опора” заявила о мошеннических действиях на довыборах в Раду на 87-м округе

01.07 / ГСЧС предупредила об “опасных метеорологических явлениях” в Украине. Из-за непогоды опаздывают поезда

12.03 / В Великобритании представили новую технологию сбора нефти с поверхности моря

31.07 / Euronews – Азербайджан и Турция начали масштабные военные учения с участием ВВС

12.06 / Матч Дания – Финляндия продолжится сегодня, Эриксен пришел в сознание

17.11 / Washington Post предсказала три стратегии поведения Трампа

08.01 / МИД: Генконсульство в Казахстане проверит информацию о задержании россиянина

15.09 / В Харькове футбольные ворота упали на ребенка, он в реанимации – полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика