Летчики Белоруссии и РФ на учениях провели условный воздушный бой

Летчики Белоруссии и РФ на учениях «Союзная решимость-2022» провели условный воздушный бой пара на пару, сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

«Белорусские летчики на самолетах Су-30СМ и их российские коллеги на самолетах Су-35С провели условный воздушный бой пара на пару на малых высотах – от 200 до 1000 метров. Летчики поочередно имитировали действия противника. Задача атакующих – «сесть на хвост» самолету-противнику и условно его уничтожить», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители РФ и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.

Напомним, президент Владимир Путин во время встречи попросил главу Минобороны Сергея Шойгу доложить о ходе различных учений Вооруженных сил России. По словам Шойгу, войска практически всех военных округов принимают участие в учениях «Союзная решимость».