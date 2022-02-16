Эрдоган выразил надежду на трехстороннюю встречу президентов Турции, РФ и Украины

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о вероятности проведения трехсторонней встречи президентов Турции, РФ и Украины в Анкаре или Стамбуле в случае положительного ответа от российского лидера Владимира Путина.

«Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров с ним. Соответственно, будем стараться. Потому что настоящая война в регионе – плохой знак», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский позитивно относится к идее о трехсторонней встрече с лидерами РФ и Турции.

«Господин Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи», – сказал Эрдоган.

Ранее СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщали, что Анкара ожидает визит президента РФ Владимира Путина 14 числа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что Путин воспользуется приглашением, как только позволит эпидемиологическая ситуация.