Фристайлист Буров стал призером в лыжной акробатике на Олимпиаде

Российский атлет Илья Буров завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по лыжной акробатике на Олимпиаде в Китае.

Фристайлист Буров получил за прыжок в медальном финале 114,93 балла, первое место занял китаец Ци Гуанпу (129,00 балла), второе – украинец Александр Абраменко (116,50), передает РИА «Новости».

Финал проходил в два этапа. В ходе первого 12 спортсменов показывали два прыжка, после чего шестеро лучших отобрались в решающую попытку.

Буров принес в копилку российской сборной 24-ю медаль на Олимпиаде в Пекине.

Ранее в среду российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовые медали в командном спринте классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Позднее российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев также стали третьими в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине.

Сейчас в активе сборной четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых наград.