ДОМ.РФ внедрит «зеленые» стандарты в жилищное строительство

В АО «Банк ДОМ.РФ» сообщили, что «зеленые» стандарты, которые в настоящее время разрабатываются для строительных работ по возведению многоквартирных домов, планируется утвердить до конца текущего года. Речь идет о документе, который станет основой для классификации экологичного жилья.

По данным финансово-кредитного учреждения, в настоящее время разработка «зеленого» сертификата соответствия ГОСТ Р, которая ведется совместно со специалистами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, находится на финальной стадии. Документ планируется принять в 2022 году. Некоторые подробности этого проекта на заседании Комитета Ассоциации банков РФ озвучил руководитель структуры заместитель генерального директора ДОМ.РФ и председатель правления «Банка ДОМ.РФ» Артем Федоренко, информирует tass.ru

По словам финансиста, публичное обсуждение нового стандарта, в ходе которого приняли участие профильные специалисты, уже состоялось. Ведущие строительные компании страны озвучили свои предложения, замечания и пожелания. В настоящее время продолжается работа над окончательной версией нового вида стандарта. Система параметров, которые характеризуют объекты, вопросы ресурсосбережения, управления отходами, а также проблемы управления и организации строительства, используемые материалы, параметры загрязнения, обеспечение транспортной доступности и социально важной инфраструктуры, которые важны для создания комфортной и экологически чистой среды в населенном пункте для человека, согласованы. Специалисты учли передовой международной опыт, применяемый в США, ФРГ и Великобритании.

Помимо этого Федоренко сообщил, что специалисты Института развития уже ведут подготовку финансовых инструментов, имеющих «зеленую» классификацию. Данная работа нацелена на интеграции стандарта в цифровые платформы финансово-кредитного учреждения. Среди прочего с помощью критериев документа удалось провести маркировку жилых зданий в Единой информационной базе жилищного строительства. На основе прописанных в программе подходов планируется доработать проектную декларацию, которая позволит с более высокой точностью маркировать жилые объекты в зависимости от классов экологичности. Не исключено, что для этого потребуется увеличить количество параметров.

Во время заседания Комитета выступили представители Банка России. Андрей Якушин из Департамента корпоративных отношений сообщил, что регулятор надеется на скорейшее принятие «зеленого» стандарта. На базе ГОСТ Р планируется при участии ДОМ.РФ разработать стандарт «зеленой» ипотеки, который позволит приобретать экологическое жилье. Новый подход будет способствовать развитию рынка «зеленого» ипотечного кредитования в Российской Федерации.