Мнение: Рекорд по числу туристов в Крыму, реальные располагаемые доходы и рост производства устриц

1. Рекорды по итогам прошлого года льются как из рога изобилия. Вот и в Крыму поставили новый рекорд по числу туристов, почти 10 миллионов человек. Столько не было никогда, даже в советское время. Крыму помогли не только эпидемия и закрытые границы, но и в серьёзные вложения в транспортную и гостиничную инфраструктуру. Блогер genby пишет:

https://genby.livejournal.com/975156.html

В 2022-м Крым надеется перешагнуть планку в 10 миллионов отдыхающих. Это примерно столько же, сколько туристов посетило Грецию в 2021 году. <…>

Каждый турист оставляет в примерно 500-700 долларов. Так бы эти деньги уходили за границу, а теперь остаются в России и достаются россиянам. Итого, теперь Крым приносит России 6 миллиардов долларов в год.

2. Зафиксируем важную новость:

https://www.interfax.ru/business/821167

Реальные располагаемые доходы населения РФ в целом за 2021 год (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 3,1% к 2020 году.

Рост доходов не такой уж большой, но не в этом дело. А то в комментариях будут продолжать писать, что «доходы населения падают уже 7-й год подряд». Пусть теперь пишут «доходы населения растут уже 1 год».

3. Аквакультура в России развивается. Оказывается, устриц совсем необязательно импортировать из какой-нибудь Франции:

https://lenta.ru/news/2022/02/11/oysters/

Российские фермы увеличили производство мидий и устриц. Суммарно оно выросло на 57,8 процента — с 5,2 тысячи тонн в 2019 году до 8,3 тысячи тонн в 2021-м, сообщает РБК со ссылкой на статистику Росрыболовства.

За два года пандемии производство живых устриц увеличилось на 38,7 процента, до 4,6 тысячи тонн, а живых мидий — на 89,7 процента до 3,7 тысячи тонн. Основной рост показателей произошел благодаря Приморью, где в 2021 году вырастили 4,2 тысячи тонн устриц. При этом на Кубани и в Крыму наблюдался упадок производства: непогода в виде аномальной жары и наводнений вызвали гибель моллюсков.

Представитель Росрыболовства заявил, что марикультура идет на подъем в стране более пяти лет. Это происходи благодаря политике импортозамещения и улучшению нормативно-правовой базы в сфере аквакультуры, объясняют. До 2014 года устрицы и мидии обычно импортировал в Россию из Европы, подчеркнул президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

И ведь кто-то в России устриц покупает. При этом про ежиные фермы я что-то пока ничего не слышал.