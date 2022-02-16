 

Рынок труда в Москве возвращается к допандемийным показателям

16.02.2022, 14:54, Разное
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Более половины обратившихся в московскую в службу трудоустройства находят работу, отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, рынок труда окончательно адаптировался к текущем реалиям и почти вернулся к допандемийным показателям.

“Уровень регистрируемой безработицы в столице продолжает снижаться. В конце прошлого года он составлял 0,48%, а сейчас сократился до 0,44%. Это самый низкий показатель за последние два года”, – сообщила она.

Сейчас в Москве высокий спрос на специалистов в сфере торговли, ИТ и телекоммуникаций, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. В медицине и фармацевтике на одну ставку претендуют несколько соискателей, уточнил он.

Найти работу москвичам помогают специалисты центров занятости “Моя работа”. Они дают советы по составлению резюме, подбирают подходящие вакансии, организовывают собеседования для соискателей.

Помощь с трудоустройством также оказывает служба занятости населения города Москвы. Это крупнейший государственный кадровый оператор. В структуре службы – 57 отделов, из них 52 находятся в центрах госуслуг “Мои документы”.

Ранее в ходе выступления перед депутатами Мосгордумы мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал продление программы поддержки предприятий и граждан. Он напомнил, что за время пандемии власти столицы увеличили вложения в инфраструктуру, объем адресной помощи бизнеса и горожан. На поддержку предприятий было направлено сотни миллиардов рублей, отметил мэр.



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