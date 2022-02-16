 

“Аферист из Tinder” покоряет Голливуд – он хочет вести подкаст об отношениях и стать героем шоу “Холостяк”

16.02.2022, 14:50, Разное
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Главный герой нашумевшего документального фильма Netflix “Аферист из Tinder” Саймон Леваев, называвший себя сыном миллиардера, решил “поймать волну” своей неожиданной популярности и покорить Голливуд. Аферист, настоящее имя которого Шимон Хают, заключил контракт с голливудским агентом Джиной Родригес из Gitoni Inc. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на близкий к мужчине источник.

По данным издания, планы у мужчины, который предположительно обманом выманил сотни тысяч долларов у своих жертв, грандиозные: Саймон хочет написать книгу, запустить собственный подкаст об отношениях и искусстве свиданий. Кроме того, он замахнулся на популярное шоу “Холостяк” и хочет стать героем его нового сезона, за чье сердце будут бороться участницы.

Реакция сети оказалась ожидаемой – интернет-пользователи не понимают, почему его персоной больше интересуются в шоубизнесе, чем в полиции, и критикуют агента Джину Родригес, что она согласилась продвигать предполагаемого мошенника.

Меня заинтриговала история Netflix. Я увидела там величайшего в мире продавца. История оставила у меня много вопросов без ответов, и она была очень предвзятой. Я считаю, что у каждой истории есть две стороны, и у каждого должна быть возможность рассказать свою версию истории, – ответила она изданию ET.

Документальный фильм “Аферист из Tinder” вышел на стриминговом сервисе Netflix 2 февраля. За неделю картина стала самой популярной и набрала 45,8 миллиона часов просмотров, а также вошла в топ-10 наиболее успешных проектов в 92 странах. В нем снялись только жертвы Левиева и рассказали свои истории.

Израильтянин обманывал женщин из Центральной и Северной Европы, изображая мнимый богемный образ жизни, который вселял в его жертв уверенность в том, что он сможет вернуть сотни тысяч долларов, которые они ему одалживали. Чтобы заставить представительниц среднего класса одолжить ему большие суммы денег, он придумывал различные фейковые ситуации, связывался с женщинами, с которыми у него были романтические отношения, и притворялся, что его жизнь может подвергнуться опасности со стороны неназванных врагов. Эти фейковые истории сопровождались отправкой изображений, на которых он и его телохранитель находятся в отделении неотложной помощи после предполагаемого нападения с применением холодного оружия. Причём Хают использовал одинаковые фотографии для каждой из своих жертв.

Хают утверждал, что из-за этой «угрозы для жизни» он якобы не мог пользоваться своими кредитными картами или банковскими счетами, так как его враги могли отследить его по ним, и ему срочно нужны деньги, которые он, конечно же, скоро вернет, чего никогда не происходило. Большинство женщин, напуганные выдуманной историей о том, что их бойфренд находится в серьезной опасности, поддавались на его уговоры взять один или несколько банковских кредитов. Они немедленно переводили деньги Хаюту, иногда перевозя их наличными на самолетах. В некоторых случаях позднее он присылал чеки в качестве компенсации за долг, которые оказывались бесполезными после того, как женщины пытались обналичить их в банках. Вскоре после обмана очередной жертвы, он прекращал с ней контактировать и начинал поиск следующей.



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