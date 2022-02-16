Каспаров ответил на вопрос, опасается ли отравления “Новичком”

Гордон спросил у собеседника, который уехал из России в США в 2013 году, обвинив российские власти в политических преследованиях, пересмотрел ли он систему своей безопасности после отравления ядом из группы “Новичок” российских политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы – младшего и поэта Дмитрия Быкова.

“Ну, есть вещи, которые мы контролируем… Вы можете какие-то вещи исключить из своего, говоря шахматным языком, дебютного репертуара. То есть можно не ездить в какие-то страны. Естественно, количество стран, которые я не готов посещать, – этот список резко вырос. Ну пока мне хватает тех стран, куда я могу ездить для лекций и выступлений”, – сказал Каспаров.

Он отметил, что также, к примеру, никогда не будет пить чай с незнакомцами или с людьми, в которых не уверен.

При этом, убежден политик, полностью защитить свою жизнь нереально.

“А дальше наступает момент, когда [возникает вопрос]: а что вы можете сделать? Если они по-настоящему готовы пойти до конца – боюсь, что никто в этой жизни не может себя полностью защитить. Тем более, с моим образом жизни, который связан с общением с людьми. Да, я пытаюсь как бы избегать каких-то крайностей, но полностью отказываться от собственного образа жизни – это просто их радовать раньше времени”, – сказал Каспаров.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

В России в последние годы произошло несколько отравлений известных политиков и культурных деятелей, которые критикуют руководство государства.

Оппозиционер Кара-Мурза был отравлен дважды – 26 мая 2015 года и 2 февраля 2017-го. Политик выжил. В обоих случаях московские врачи поставили ему диагноз “токсическое действие неуточненного вещества”.

Поэту Быкову стало плохо 16 апреля 2019 года в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Уфу. По прибытии его госпитализировали, в больнице его ввели в медикаментозную кому, а затем перевезли в Москву. Через пять дней писатель пришел в сознание. После госпитализации врачи так и не сумели поставить Быкову точный диагноз.

Оппозиционеру Навальному стало плохо 20 августа 2020 года, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Его госпитализировали без сознания. 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. В его организме нашли следы вещества, похожего по составу на отравляющее вещество нервно-паралитического действия “Новичок”. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

Расследователи международной группы Bellingcat пришли к выводу, что к отравлению Кара-Мурзы, Быкова и Навального причастны сотрудники ФСБ РФ. По мнению расследователей, сотрудники этой спецслужбы также принимали участие в убийстве еще двух политиков в России.

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что в Кремле есть “список смерти”, куда вписаны фамилии оппозиционеров. “Этот список длинный. И мы до сих пор знаем примерно 7–8% людей, которые были в этом списке. Это государственная машина смерти, и это самое страшное”, – сказал он.



Дмитрий ГОРДОН

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