ЕК выработала срочные меры на случай нарушений поставок газа

Еврокомиссия выработала комплекс срочных мер на случай нарушения энергетических поставок по природному газу, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы разработали срочные меры, предусмотрев все сценарии нарушения поставок энергоносителей в Европу. С учетом всего комплекса принятых решений Европа не испытывает проблем с поставками этой зимой», – цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС «заинтересован в диверсификации поставок энергоносителей». «Необходимо положить конец зависимости от российского газа», – утверждала глава ЕК.

Пакет мер позволит европейским чиновникам преодолеть трудности, связанные с получением энергоносителей.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской колонке для журнала «Энергетическая политика» отметил, что даже частичный отказ Европы от российского трубопроводного газа в пользу сжиженного природного газа (СПГ) может вызвать очередную волну газового кризиса в Азии.

Он напомнил, что после снижения «азиатской премии» поставки СПГ были переориентированы в Европу. Кроме того, в январе европейские страны привлекли рекордный в истории объем регазифицированного СПГ – более 10 млрд кубометров.

Также Новак добавил, что искусственный отказ от традиционных энергоресурсов будет неизбежно приводить к энергетическим, а вместе с этим и экономическим кризисам, поэтому все участники рынка заинтересованы в скорейшей стабилизации ситуации.

«По нашему мнению, гарантировать стабильность энергетических рынков в перспективе может только баланс источников энергии», – написал вице-премьер, добавив, что в контексте декарбонизации особое внимание должно быть обращено на развитие атомной энергетики и газовой промышленности.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз предпринял обширные меры предосторожности на случай, если поставки российского газа прекратятся.