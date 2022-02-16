Тобольским школьникам дали задачу по остыванию трупа

Учащийся восьмого класса в тобольской школе получил задачу по биологии: в ней предлагается установить время алиби подозреваемого в убийстве с помощью изменения остывания температуры трупа.

«В 20.00 вечера был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1,5 градуса Цельсия в час?», – говорится в задаче, информирует портал 72.ru.

Отмечается, что с помощью такой задачи ученики должны лучше понять тему «Терморегуляция организма». О странном задании школьника сообщил отец учащегося.

Директор учебного заведения пояснила, что такая задача поможет развить несколько направлений, включая научную, математическую и функциональную грамотность.

При этом учитель биологии заранее посоветовалась с психологом, который пояснил, что подобная тема не окажет на учащихся негативного воздействия в виду сформировавшегося понимания смерти и ее необратимости. При этом школьникам понравилась задача, часть из них смогла рассчитать алиби вплоть до минуты, добавила руководитель школы.