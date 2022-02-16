Толстовка на молнии — это современно и удобно: на какие модели стоит обратить внимание (и как их носить)

Толстовка на молнии — это самая модная версия кардигана, поскольку она представляет собой универсальное сочетание этих двух элементов гардероба. В этом году предлагается множество новых фасонов кардиганов, но у каждой девушки обязательно должна быть своя пара толстовок на молнии в гардеробе, потому что они практичны, модны и создают уют как дома, так и за его пределами.

Если соблюдать цветовую гармонию, их можно носить с любой вещью, включая повседневные платья и юбки. Многие поклонники моды переключились на новую тенденцию носить летнюю одежду в многослойных нарядах зимой. Так вот, худи (толстовка с капюшоном) или свитшот на молнии будут отлично смотреться поверх платья скейтер или юбки любого фасона. Таким образом, старая идея о том, что толстовки на молнии — это мальчишеский образ, исчезла. Они стали универсальной одеждой унисекс, которую можно стилизовать множеством способов.

Советы по покупке толстовки

Планируйте походы по магазинам и готовьтесь к ним, чтобы получить то, что вы хотели, не отвлекаясь на вещи, которые не подходят к вашему гардеробу. Вот восемь полезных советов по покупке подходящей толстовки:

Решите, какую одежду вы хотите сочетать со своей толстовкой, прежде чем отправиться за покупками. Вы должны иметь представление о подходящем фасоне и цвете. Наденьте джинсы с высокой талией, туфли, ремень, пальто — что-то из того, что вы собираетесь сочетать с новым худи. Так вы сможете примерить разные стили и выбрать лучший вариант. Купите легкую толстовку с капюшоном и наденьте ее под короткую куртку из искусственной кожи, чтобы создать необычный юношеский образ. Чтобы создать элегантный образ с облегающей юбкой, выберите толстовку по фигуре хорошего качества с капюшоном. Купите одну или две толстовки с капюшоном на молнии, которые подходят к вашим повседневным платьям, чтобы вы могли находиться в них в офисе, при этом соблюдая дресс-код. Помните, что в этом году тенденция повседневной одежды смещается в сторону оверсайза, поэтому, если вам нравится такой образ, не покупайте обтягивающие толстовки сейчас, чтобы не пожалеть об этом потом. В этом году фланелевые рубашки снова в моде. Оживите старую толстовку, надев ее поверх новой фланелевой рубашки. А чтобы сделать образ с капюшоном более женственным, дополните его забавными аксессуарами для волос, сумочками и украшениями.

Цвета этого года

Если вы чаще носите черный низ зимой, красный цвет — отличный вариант, который популярен среди многих знаменитостей. Но зимние цвета также включают насыщенные оттенки темно-фиолетового, бордового, темно-розового, темно-синего сапфира и зеленого цвета леса. Помните, что в этом году наблюдается тенденция к коричневым и светло-коричневым, песочным и цвета хаки джинсам и брюкам. Поэтому, если вы покупаете одежду для весны или лета, обратите внимание на оттенки, которые будут соответствовать модным цветам нынешнего года.

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Серый — еще одна популярная тенденция этого года. Одежду такого цвета можно покупать не задумываясь. Летние цвета мягкие: пастельно-зеленые, голубые, розовые, лавандовые, желтые и персиковые. Вещи в таких оттенках будут идеально сочетаться с толстовками серого и, конечно же, классического черного цвета.

Лучшие модели толстовок на молнии для полных женщин

В этом году у женщин с пышными формами есть множество вариантов модных толстовок на молнии. Можно выбрать теплые парки для зимы и милые укороченные худи для лета. На весну и лето предлагается много графических футболок и кружевных топов, с которыми будут отлично сочетаться однотонные толстовки. Укороченные худи больших размеров можно носить с джинсами с высокой посадкой — они прекрасно подчеркнут вашу талию.

Лучшие модели толстовок на молнии для миниатюрных женщин

Если у вас невысокий рост и полнота в области талии и живота, не все толстовки будут льстить вашей фигуре. Поэтому купите хорошо сидящие короткие толстовки и наденьте их поверх более длинной белой футболки. Затем застегните молнию, чтобы получился V-образный вырез, который визуально сделает вас выше и стройнее.

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Лучшие модели толстовок на молнии для высоких женщин

Высокие женщины могут носить толстовки с рисунком. К ним относятся худи с цветочным принтом и полосатые модели, которые летом носят с джинсами с высокой талией или длинными облегающими джинсовыми шортами. Дополните образ теплыми ботильонами на плоской подошве или кроссовками.

Полосатые толстовки на молнии

Полосатые толстовки на молнии — всегда отличный выбор, если вы хотите выглядеть стильно и модно, ведь полоски никогда не выходят из моды. Обратите внимание на широкие полосы актуальных цветов, например сочетание бордового, светло-серого, темно-серого. Или коричневого, бежевого и песочного. Подберите низ того же цвета, что и одна из полосок, или наденьте что-то черное. Добавьте аксессуары, такие как шерстяная шапка, теплые перчатки или шарф, в цветах других полосок.

Толстовки оверсайз на молнии: как стилизовать

Толстовки больших размеров — это рай для тех, кто находит одежду в целом неудобной. Зимой вы можете надеть несколько слоев одежды под толстовку оверсайз. Вам будет тепло и комфортно. Если вы выберете толстовку оверсайз расклешенного фасона без зауженной кромки по нижнему краю, она поможет создать женственный образ и выгодно подчеркнет преимущества фигуры вместе с джинсами мом и синими эспадрильями.

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Причудливые толстовки на молнии

Если вам нравится необычный, индивидуальный образ, купите однотонную толстовку с капюшоном, например коричневую, и сделайте ее такой, какой захотите. Вы можете добавить модные в этом году эмалевые булавки небольшими тематическими группами или хаотично, пришить лоскуты из любимой ткани, ряд необычных пуговиц. Вариантов бесконечное множество, остается только найти свой.

Толстовки на молнии для работы

Вы можете надеть толстовку на молнии на работу, если сочетаете ее с элегантной классической одеждой (черная юбка-карандаш, блузка или рубашка). Худи в этом случае носят так же, как и традиционный кардиган. Для более современного стиля наденьте серую или светло-коричневую толстовку с модными брюками в клетку тех же оттенков.

Толстовку на молнии можно надеть поверх элегантного повседневного платья и на работу с ботильонами или туфлями на плоской подошве или каблуке.

Как сочетать толстовки на молнии с пальто

Многослойность — лучший способ согреться в холодные дни, а толстовки действительно делают ваш образ стильным, если их носить под пальто. Оливково-зеленые и коричневые тренчи в этом году очень модны, а под них можно надеть толстовку с капюшоном на молнии из тонкой ткани для дополнительного тепла. Если вам нравится фасон оверсайз, вы можете надеть простую толстовку на молнии под объемную куртку или один из прекрасных серых или светло-коричневых блейзеров в клетку. В очень холодных местах, где вы проводите зиму в дутых куртках, джинсах на флисовой подкладке и шапках-бини, худи имеет дополнительное преимущество, которое заключается в том, что вы можете надеть капюшон поверх шапки.

Толстовки на молнии были очень популярны в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов прошлого века. Они изготавливались из эластичной бархатной ткани. Однако в то время их не называли «худи». Хип-хоп-культура вернула им популярность в девяностых. Так что, похоже, это очередной ретро-тренд, ставший нестареющей классикой.