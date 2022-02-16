Скандалы: Загадка убийства Евгении Исаенковой

Почему прокуроры не верят её любовнику экс-мэру Андрею Кулакову

— Ещё чуть-чуть и я скажу: будь проклят тот день, когда мы с тобой встретились! Ты чего хочешь-то вообще? Объясни мне! — вопрошал Кулаков в мессенджере за несколько дней до трагедии. У обоих были семьи. По некоторым данным, любовница замглавы Общественной палаты муниципалитета, 39-летняя Евгения Исаенкова, неоднократно просила Кулакова уйти к ней из семьи, но тот был сосредоточен на карьере и не хотел разрушать официальный брак.

Четвёртого мая 2019 года во время очередного кризиса в отношениях женщину нашли задушенной на заднем сиденье её «мерседеса».

Прокуратура против присяжных

48-летнего бывшего главу Администрации Раменского муниципального района Подмосковья (сейчас Раменский городской округ) Кулакова обвинили в убийстве практически сразу. Якобы чиновник задушил подругу в порыве ревности. Экс-мэр провёл под арестом два с половиной года, пока в конце октября прошлого года суд присяжных, казалось бы, не поставил точку в громком деле, признав Кулакова невиновным. В ноябре Подольский районный суд на основании этого решения постановил оправдать экс-чиновника и признать за ним право на реабилитацию.

Гособвинение обжаловало оправдательный приговор, и всего через месяц Московский областной суд отменил его. Прокурор указал на нарушения в ходе рассмотрения дела — один из присяжных скрыл имевшуюся судимость (погашенную). Ещё один присяжный не рассказал о судимости родственников. А у консьержки из дома Кулакова, которая дала показания, что в ночь убийства никто не выходил из подъезда, в том числе с чёрного входа, ранее было диагностировано расстройство личности.

Теперь дело повторно рассмотрят в новом составе присяжных. Возможно, в другом суде.

По мнению прокурора, Кулаков может оказать влияние на свидетелей и помешать процессу. Поэтому вчера во время очередного заседания Подольского горсуда Мособласти Кулаков был взят под стражу.

Странная смерть

Криминалисты установили, что Исаенкову сначала ударили по лицу, затем перетащили на заднее сиденье машины, где сдавили шею неустановленным предметом. Накануне гибели — 30 апреля — Исаенкова встречалась с Кулаковым на съёмной квартире и провела с ним около шести часов. Затем глава Раменского района уехал на работу. Судя по переписке, 1 мая Кулаков обещал разбудить женщину на следующее утро. Уже ночью Исаенкова сказала мужу, что якобы собралась к подруге, оставила дома телефоны, а сама поехала в безлюдное место к лесополосе, где и была убита.

По версии следствия, Кулаков якобы мог задушить Исаенкову из-за «личных неприязненных отношений». Возможно, он договорился о ночной встрече с Исаенковой, вышел через пожарный выход из дома и дошёл пешком до назначенного места, скрываясь от вездесущих камер.

Расследование длилось более двух с половиной лет. На возможную причастность чиновника к преступлению указывали найденные под ногтями жертвы образцы его ДНК и проваленный полиграф. Не в пользу Кулакова свидетельствовала и эмоциональная переписка с Исаенковой. Женщина могла шантажировать чиновника угрозами рассказать об их отношениях семье. Также Исаенкова якобы говорила о том, что у неё появился ещё один мужчина (помимо мужа и самого Кулакова). Ещё была информация, что у Исаенковой якобы был диагностирован ВИЧ, что могло вызвать его гнев.

Бывший чиновник вину отрицал с самого начала, утверждая, что в момент убийства находился дома с родными. В его пользу говорят полное отсутствие ночных записей с ним с камер видеонаблюдения и показания той самой консьержки, чьи слова прокуратура считает скомпрометированными из-за наблюдения её у психиатра. Также установлено, что непосредственно перед смертью Исаенковой угрожали неизвестные с анонимных телеграм-аккаунтов.

Станислав Сенькин

Оригинал материалам: «Лайф»

«Рен ТВ», 14.02.22, «Почему экс-глава Раменского района вновь оказался на скамье подсудимых»

Бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова арестовали прямо в зале суда, снова обвинив в убийстве своей любовницы, а по совместительству и коллеги Евгении Исаенковой. Хотя изначально после двух лет следствия, проведенных в СИЗО, экс-чиновника оправдали. Но в декабре прошлого года прокуратура отменила это решение, найдя множество недочетов и нарушений во время предыдущего судебного процесса. История преступления – в материале РЕН ТВ.

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«Хочу сказать присяжным большое спасибо. Они действительно разобрались в деле, они оценили все доказательства и их отсутствие», – говорил Кулаков на выходе из зала суда.

Присяжные оправдали экс-чиновника практически единогласно. После двух лет заключения в СИЗО, десятков экспертиз и следственных экспериментов бывший глава Раменского района Андрей Кулаков наконец-то вышел на свободу. В том, что экс-чиновника несправедливо обвинили в убийстве, родственники даже не сомневались. Следователи же, напротив, были уверены, что убийство в собственном автомобиле Евгении Исаенковой, коллеги и по совместительству любовницы Андрея Кулакова – дело именно его рук.

«Предварительно установлено, что в ночь на 2 мая 2019 года подозреваемый, находясь в Раменском районе, в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные чувства, после чего с места происшествия скрылся«, – сообщали в ГСУ России по Московской области.

Продолжительный роман со своей коллегой чиновник не отрицал, но в день убийства заявил об алиби: мол, был дома и никуда не выходил. Хотя на теле погибшей обнаружили биологические и потожировые следы Кулакова.

«Меня обвинили в особо тяжком преступлении, которого я не совершал – вот что самое главное. А в личных отношениях я разберусь со своей семьей и отвечу перед богом«, – заявлял подсудимый Андрей Кулаков.

Версии следствия так и не набрали необходимых доказательств. Была ли это ревность и подозрения любовницы в измене, или, наоборот, к трагедии привело ее нежелание делить возлюбленного с законной супругой. Было даже предположение о том, что Кулаков расправился с Исаенковой за то, что та заразила его ВИЧ-инфекцией, которую обнаружили в ее крови после смерти. Но результаты анализов экс-чиновника все опровергли.

«То, что он мог кого-то убить, или какие-то другие незаконные действия (совершить – прим.ред.), абсолютно быть не может», – заявлял Артем Сарбашев, адвокат Андрея Кулакова.

Казалось бы, в этом деле уже поставили жирную точку, но в декабре суд отменил оправдательный приговор из-за апелляции прокуратуры. Нарушения, обнаруженные при рассмотрении дела, вернули бывшего чиновника на скамью подсудимых.

«Честно говоря, на самом деле даже слов нет, как эту ситуацию описать. Она из ряда вон выходящая. Так не должно быть на самом деле», – говорит Кулаков.

После заседания Андрея Кулакова заключили под стражу прямо в зале суда. Следующие два месяца ему предстоит провести в СИЗО. Дело теперь будет рассмотрено заново, уже в другом составе присяжных заседателей, которых подсудимый еще раз попробует убедить в свой невиновности.