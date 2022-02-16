Мнение: Консультант по расходам

Банки зашевелились, значит ЦБ делает всё правильно. Напомню, в России банки не несут ответственности за деньги клиентов — если у клиентов крадут деньги с карточек, банки просто разводят руками и говорят «так получилось». В США, например, в таких ситуациях банки компенсируют клиентам сумму украденного.

Российский ЦБ сейчас намерен требовать от банков внимательно проверять переводы, чтобы банки не перечисляли все накопления клиентов разному жулью, а убеждались сначала, что с переводом всё в порядке. Также, цитирую, «оговаривалась возможность безусловного возврата всей украденной суммы, если банк не учел в своих бизнес-процессах информацию из базы Банка России о попытках переводов без согласия клиента».

https://iz.ru/1290948/2022-02-14/banki-raskritikovali-predlozheniia-tcb-rf-po-borbe-s-moshennikami

И действительно, банки сейчас пренебрегают элементарными методами защиты. К примеру, что может быть проще — установить лимит переводов по картам, выше которого надо или ввести код со скретч-карты, которая хранится у клиента дома, или даже лично ехать в банк. Сейчас банки по большей части предлагают только ставить лимиты, которые, — сюрприз!, — можно повысить, просто позвонив в банк голосом. Если умные мошенники украли у вас телефон, будьте готовы, что они позвонят в банк, снимут все ограничения и через приложение выкачают всё содержимое счетов.

Пока что российские банки даже не думают в этом направлении, так как потерянные деньги клиентов — вообще не их проблема. Ну, украли у клиента всё, что он накопил за последние 30 лет. Ничего страшного, у банка ещё миллион клиентов. А потерпевший пускай переходит в другой банк, нам нищеброды не нужны.

Что касается социальной инженерии, то тут банки могли бы решить вопрос ещё проще, ввести услугу личного финансового консультанта. Суть такова: если клиент тратит больше некоторого выбранного им лимита, — больше 10 тысяч рублей, к примеру, — операцию должен сначала одобрить финансовый консультант. Банковский консультант, понятно, не разрешит клиенту переводить деньги «на безопасные счета»: даже если загипнотизированный клиент будет лепетать по приказу мошенников что это он сам так хочет.

Также финансовый консультант сможет отговорить клиента от многих импульсивных покупок. Для тех, кто много тратит и хочет улучшить свою финансовую дисциплину, такой вот банковский советник стал бы настоящей находкой: даже если бы он не отговаривал особо, а просто говорил, что клиенту стоит подумать денёк, и что его платёж он готов пропустить на следующий день.

Впрочем, с другой стороны, банки навряд ли заходят вводить такой сервис, если только ЦБ их к этому не вынудит. Финансово дисциплинированный клиент банкам малоинтересен. Банкам приятнее, когда клиент постоянно влезает в долги, чтобы ежемесячно платить банку дань в виде процентов по кредитам.