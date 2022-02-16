 

“Я не переживала, что могут быть проблемы”. Паш прокомментировала скандал с предоставлением фальшивой справки

16.02.2022, 14:04, Новости дня
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По словам Паш, говорится в сюжете, для нее стало сюрпризом, что справка оказалась фальшивой. При этом певица подчеркнула, что документ брала не она, а “кто-то из ее команды”. Имя этого человека артистка не называет.

“Это сделал член команды, с которым у меня нет желания работать после такого низкого поступка. Я, в принципе, не переживала, что могут быть какие-то проблемы с этой справкой, потому что я знаю, что нормально пересекала границу на автобусе. Конечно, я расстроена, что такое происходит”, – заявила артистка.

Паш подчеркнула, что лично обратилась к пограничникам с запросом о предоставлении справки о ее легальном въезде в Крым.

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Публикация от Євробачення * Eurovision (@eurovision.ua)

15 февраля, говорится в сюжете ТСН на “1+1”, певица отказывалась комментировать заявление пограничников.

ВИДЕОВидео: ТСН / YouTube
Контекст:

Финал украинского нацотбора на “Евровидение 2022” состоялся 12 февраля. Победительницей конкурса стала украинская певица Алина Паш с композицией “Тіні забутих предків”, набравшая 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ “Чаплинка” 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. Реагируя на его заявление, организаторы нацотбора заявили, что до завершения проверки не будут подписывать с ней договор. Паш сказала, что запрос на получение документа делал представитель ее команды. Также она подала аналогичный запрос лично.

15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году. 

Глава Общественного Николай Чернотицкий заявил, что намерен обратиться в полицию. “Я буду обращаться в правоохранительные органы о предоставлении поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на “Евровидении”, – написал он в Facebook. По словам Чернотицкого, оргкомитет планирует провести собрание, на которое пригласят Паш.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки заявили, что разбираются, как именно этот документ оказался в их распоряжении.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

“Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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