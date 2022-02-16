 

Трубицын внес почти 15 млн грн залога

16.02.2022, 14:04, Новости дня
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“За Трубицына внесен залог”, – сказали в суде.

11 февраля Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Трубицына и назначил залог в размере 14 млн 886 тыс. грн как альтернативу содержанию под стражей.

Контекст:

9 февраля НАБУ задержало на взятке Трубицына, а также его помощника. В этот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила депутату о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). 

По версии следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

Согласно информации на сайте Киевсовета, Трубицын – украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель. В 2020 году он стал депутатом Киевсовета и главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

12 февраля Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога еще четырем фигурантам этого дела.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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