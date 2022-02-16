Ахметов строит в Мариуполе новое металлургическое производство за $1 млрд

“Мы продолжаем строить, продолжаем инвестировать. В этом году компания “Метинвест” будет инвестировать $1 млрд в новое производство”, – сказал он. – Мы построим новый университет, сделаем все, что от нас зависит, чтобы в Мариуполе была достойная работа, достойная зарплата, а самое главное – счастливая жизнь для людей”.

Генеральный директор “Метинвеста” Юрий Рыженков сообщил, что принято решение в этом году ранее, чем обычно, повысить зарплату по холдингу – с 1 марта, в среднем на 10%.

Контекст:

Основными акционерами “Метинвеста” являются группа СКМ (71,24%) Рината Ахметова и “Смарт-холдинг” (23,76%) Вадима Новинского.

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